Familia de arquitecta con muerte cerebral tras recibir suero fisiológico denuncia inacción de la Fiscalía: "No quieren investigar"

Alejandra Larners Carpio, una joven arquitecta de 26 años, permanece internada en la clínica Sanna de San Borja con muerte cerebral, luego de que, el pasado 18 de marzo, ingresara a atenderse por una gripe. Su situación sería consecuencia de habérsele suministrado el suero fisiológico defectuoso del laboratorio Mediafarma S.A.

No obstante, la familia de Alejandra denuncia que la referida clínica habría incurrido en negligencias al momento de asistirla, cuando ella ya presentaba signos de estar siendo afectada por dicho producto médico. Así lo dio a conocer Tulio Landers, padre de la paciente, quien indicó que incluso un médico pretendía darle el alta a su hija, pese a estar inconsciente.

"Alejandra había entrado a las 8:15 pm. a la clínica, [a las] 9:17 pm. se atiende. La mamá estaba en comunicación con ella, a mí me llaman a las 11 pm. indicando que estaba vomitando. La mamá llega a las 11:25 pm. y empieza a [preguntar] qué es lo que había pasado. [Alejandra] no tenía control de los esfínteres, estaba respirando de una manera anormal y estaba inconsciente y babeando. En ese momento, [su mamá] llama al médico, y el médico […] le abre los ojos, le hace un monitoreo, la llama y dice: ‘bueno, señora, su hija se resiste a abrir los ojos, por favor, en media hora le voy a dar de alta’, relató.

"Entonces, la mamá de Alejandra, inmediatamente, empieza a reclamar, le dice: ‘¿cómo es posible que mi hija esté en estas condiciones?’ Y en ese momento entra otro doctor, de trauma shock, y ese doctor le indica que le iban a hacer unos análisis. En estos análisis, le dice que van a hacer una tomografía, hacen la tomografía […], no había neuróloga, no había personal para que la puedan atender", aseveró.

El padre de Alejandra indicó que la familia exige saber qué sucedió en la clínica "desde que ella entra a emergencia hasta la entrada a UCI, que es el día 19 [de marzo]". "Que se pueda saber qué es lo que sucedió y la falta de monitoreo con el que estuvo", remarcó.

Respecto a ello, Pedro Alva, abogado de la familia, indicó que el último viernes presentaron un denuncia contra la clínica Sanna ante la Fiscalía, pero acusó que el Ministerio Público ha "pimponeado" dicha denuncia y no ha dispuesto la apertura de investigaciones hasta el momento.

La Fiscalía "no quiere investigar"

Alva dijo que la familia vive también una "trágica situación legal", dado que "nadie quiere abrir investigación de este caso".

“La señorita Alejandra Landers es el paciente cero en Lima. Nosotros presentamos una denuncia el viernes a las 2 de la mañana a la fiscalía competente, que es la Fiscalía de San Borja [que] debió conocer el caso. Fuimos ese día, en la mañana, a entrevistarnos con la fiscal, pero ha sucedido una serie de sucesos […] que nos ponen en alerta sobre la situación y el estado de la Fiscalía que no quiere investigar, porque esa es la palabra”, enfatizó en declaraciones a TV Perú.

“Hay un ‘pimponeo’ legal, un ‘pimponeo’ fiscal. La Fiscalía de San Borja lo ha pasado a la Fiscalía de Lima y ayer, a las 3 pm., la Fiscalía de Lima lo ha pasado a la Fiscalía Coordinadora de Ate-Chosica. ¿Cuál es el problema de esto? Al estar ‘pimponeando’ nuestra denuncia, no se abren diligencias preliminares, [por lo que] no se pueden realizar los actos urgentes y necesarios que necesitamos para hallar la verdad y a los responsables", agregó.

El abogado explicó que, al no aperturarse investigaciones a nivel fiscal, la familia no puede solicitar el historial médico de Alejandra, tampoco "las grabaciones; los protocolos de atención; las personas que la atendieron; todos los medicamentos que, supuestamente, recibió; la cadena de custodia; la trazabilidad de los medicamentos, del suero fisiológico; y demás actos para saber lo que la familia quiere saber ".

"Estos hechos de connotación nacional no han sido debidamente diligenciados por la Fiscalía. El objetivo por el cual salimos en cámaras es para pedirle a la fiscal de la nación -nosotros estamos gestionando una cita con ella- que tome en cuenta esta situación, porque esto ya pasó varias jurisdicciones. Que tome en cuenta esta situación y que, por favor, designe competencias en la Fiscalía de San Borja, que es donde han sucedido estas muertes, y que comencemos a investigar", exigió.

“Hay un ‘pimponeo’ fiscal, primero a Lima, después a Chosica. Imagínense que Medifarma o la clínica Sanna tengan un local en Los Olivos, ¿dónde lo van a pasar? ¿A Lima Norte, también? ¿Por qué nadie se quiere hacer cargo de esta investigación? O hay dos cosas: o una completa incapacidad de conocer el Código Procesal Penal y el Código Penal que es claro, en los artículos 6 y 21 respecto a la fijación de competencias; o hay otros poderes que no nos están permitiendo abrir una investigación como es debida”, remarcó.

Finalmente, el letrado también cuestionó la atención que Alejandra habría recibido en la clínica y que habría contribuido a la agudización de su actual situación.

"La señorita Alejandra entra por un tema a la clínica, aproximadamente a las 8pm. del día 18 [de marzo]. Entra a urgencias, nosotros no podemos decir toda la verdad de los hechos, intuimos la verdad de los hechos, porque le hemos pedido todos los videos, incluso a la clínica Sanna, el día sábado, para que nos dé y nos diga efectivamente todo lo que pasó […] Intuimos que entró, intuimos que fue tratada. En Urgencias no sabemos lo que pasó, pero cuando llaman al padre, al señor Tulio, cuando llaman a la madre y va […], ella encuentra a su hija que había miccionado, que no podía controlar sus esfínteres, con baba al costado y, obviamente, con una intravenosa. Nuestra pregunta es: ¿en esas horas que estuve en Urgencias no pudo ser mejor cuidada? ¿Cuál fue el protocolo que se siguió? ¿Cuál es el protocolo estándar? ¿Se cumplió con avisar a las diferentes líneas de la clínica? Por ejemplo, estaban buscando un neurólogo que no estaba presente. ¿El internista, cómo actuó, se siguió el protocolo? Hay muchas dudas", aseveró.

"Se le pidió a la señora Eliana que ‘despertara a su hija’, porque estaba cerrando los ojos, cuando ella estaba en un estado de inconsciencia, y le dijo: ‘dígale a su hija que abra los ojos, porque los está cerrando por supuesto dolor’. ¿Cómo le puedes decir eso a una madre?", puntualizó.