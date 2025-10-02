Gobierno autorizó la expulsión de Matías Ozorio, mano de derecha de 'Pequeño J', por triple crimen en Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio del Interior autorizó a la Policía Nacional ejecutar la expulsión del argentino Matías Agustín Ozorio, acusado de estar implicado en el asesinato de tres mujeres en Argentina.

El Mininter dispuso que los agentes policiales Américo Berlanga y Marco Medina Loza viajen a la ciudad de Buenos Aires para escoltar al joven, a fin de que afronte en su país el proceso por el violento asesinato de Morena (20), Brenda (20) y Lara, de tan solo 15 años.

“La expulsión del ciudadano argentino se realiza en virtud de una resolución jefatural emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones”, se lee en una nota de prensa.

La captura de la mano derecha de ‘Pequeño J’

Matías Agustín, señalado como la mano derecha del peruano Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’ y presunto autor intelectual del triple crimen, fue capturado el último martes, 30 de septiembre, en el distrito limeño de Los Olivos.

Según las investigaciones, Ozorio logró ingresar a Perú pasando por Bolivia y se encontraba en la capital, en el centro comercial Plaza Norte, donde se iba a reunir con ‘Pequeño J’.

La Policía ya tenía alertas sobre su presencia y logró identificarlo gracias a su vestimenta.

Mientras tanto, ‘Pequeño J’, quien fue capturado en Pucusana cuando se encontraba oculto dentro de un camión, afrontará un proceso de extradición a Argentina.