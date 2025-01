Ayacucho presentó nuevos atractivos turísticos en Fitur 2025: “Perú es un país milenario del cual nos debemos sentir orgullosos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El empresario Carlos Añaños indicó en Ampliación de Noticias que Ayacucho recibió 500 mil turistas en el 2024. | Fuente: Foto: RPP

Ayacucho presentó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2025), celebrada en Madrid, España, nuevos atractivos. La propuesta titulada ‘Ayacucho, donde nace el Perú’, destacó locaciones como la Cueva de Pikimachay, las ruinas incas de Vilcashuamán y la civilización Wari, las Lagunas de Millpu, entre otros.

Al respecto, Carlos Añaños, empresario que lidera el Patronato de Pikimachay, explicó -en diálogo con RPP- que la propuesta presentada en Fitur 2025 fue “una invitación” para que los peruanos se pregunten por qué “el primer hombre” que llegó al Perú “habría decidido vivir en Ayacucho”.

“El Perú (es) un país milenario del cual nos debemos sentir orgullosos, no solamente porque el primer hombre decidió vivir ahí, sino por todo lo que esto conlleva. Por ejemplo, (…) las papas nativas datan de entre 8 y 12 mil años de antigüedad. Yo me pregunto quién habría vivido hace 8 y 12 mil años en el Perú y para no olvidarnos, esa papa que hoy se come en todos los rincones del planeta y es un aporte del Perú a la humanidad”, expresó el empresario.

“Si empezamos a profundizar, tenemos el maíz, la quinua y aclararon de que el cacao también es peruano. Creo que el Perú estando en una posición como el tercer país con mayor cantidad de microclimas en el mundo, el cuarto más biodiverso (y) el octavo con mayor cantidad de reserva de agua dulce, yo me pregunto, será que nosotros, sus descendientes, no hemos visto esta magia que se llama Perú. Y es lo que estamos intentando recuperar en nuestro querido Ayacucho”, acotó.

Asimismo, Carlos Añaños indicó en Ampliación de Noticias que gracias a las iniciativas que ha impulsado desde la institución que dirige para promover el turismo en Ayacucho, la llegada de turistas ha aumentado en la región.

“En el año 2016, cuando empezamos con el Patronato Pikimachay, Ayacucho solo recibió 56 mil turistas y en el año 2024, (hemos recibido) 500 mil. Hemos multiplicado por 10 (la llegada de turistas)”, indicó.

Además, destacó las festividades por Semana Santa en Ayacucho. De acuerdo con el empresario, la región “ha intentado” que la celebración “se parezca en algo con Sevilla”.

“Ayacucho es un pueblo católico, tenemos 33 iglesias. Los ayacuchanos tenemos mucha fe y creemos mucho en la religión católica. Ayacucho ha intentado hacer una Semana Santa y lo ha logrado -por supuesto- que se parezca algo con Sevilla, que probablemente es la Semana Santa más linda en el mundo. (…) Hablamos de fe de reencuentros, de reconciliación y de unión de todos los ayacuchanos. Los ayacuchanos no perdemos por eso la esperanza y tenemos mucha fe. Es una semana maravillosa”, resaltó.

Pide apoyo para refaccionar las carreteras

Con el objetivo de que el turismo crezca en Ayacucho, el empresario solicitó a las autoridades que las carreteras de la región sean refaccionas.

“La carretera está algo echada a menos, hubiese querido que por este Bicentenario se hiciera obras emblemáticas en Ayacucho y no lo hemos visto. (…) Yo estoy seguro de que un acceso y tener una buena carretera (nos permitiría llegar) en seis (u) ocho horas, pero hoy estamos tardando mucho más. Las pistas están rotas, están en un arbitraje. (…) El sistema no está funcionando y esperemos que eso pronto se solucione porque Ayacucho necesita un acceso por carretera que va a ser importante”, concluyó.