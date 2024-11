Cada año más de 130 mujeres son víctimas de feminicidio en el Perú y la cifra no baja desde el 2017

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Cada año más de 130 mujeres son víctimas de feminicidio en nuestro país, según el INEI.

"Los policías pudieron haber prevenido el feminicidio de mi hermana", asegura Katherine Flores Mendoza a RPP Data. Su hermana, Estefany, fue víctima de feminicidio en el 2019, cometido por su expareja, José Luis Falcón Gutiérrez. Dos semanas antes del hecho, ambas fueron a denunciarlo por tentativa de feminicidio ante la Policía Nacional del Perú (PNP), pues Falcón Gutiérrez la había agredido y amenazado de muerte. Sin embargo, cuenta Katherine, nunca le brindaron las medidas de protección a su hermana.

"Estefany y él habían culminado su relación de tres años y tenían un negocio juntos. Con engaños, él le pidió reunirse [para hablar del negocio] y terminó ahorcándola y estrangulándola. Casi la mata. Cuando fuimos a poner la denuncia los policías se rieron y nos dijeron 'si sabe cómo es él para qué va a verlo'. Luego nos dijeron que la iban a llamar para darle medidas de protección, pero esto no ocurrió. Después de trece días, Falcón Gutiérrez la mató", narra Katherine, quien ahora es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio.

Su caso le hace recordar al de Sheyla Cóndor, joven tarmeña que hace dos semanas fue asesinada en un crimen cometido, presuntamente, por el suboficial Darwin Condori. En ambos casos el trabajo de las instituciones que debían proteger a las mujeres no se realizó a tiempo, afirma Flores. "En el caso de Sheyla, si hubieran atendido su denuncia por desaparición en la comisaría y la hubieran ido a buscar, esto no sería tan terrible. Es doloroso, como familia, leer estas noticias, por eso exigimos a las autoridades una correcta y adecuada recepción de las denuncias y cumplimiento de los protocolos", señala.

Casos que se repiten año tras año

Cada año, más de 130 mujeres se convierten en víctimas de feminicidio en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Durante el 2023 esta cifra llegó a 146 y entre enero y octubre de este año ya se han reportado 132 casos.

Lo preocupante es que las víctimas no disminuyen significativamente desde el 2017; indica este reporte. Uno de los principales motivos es la tolerancia social que existe frente a la violencia contra la mujer, explica Patricia Garrido, directora ejecutiva del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer.

"Cerca del 60% de la población adulta en el Perú justifica y tolera la violencia contra las mujeres en determinadas situaciones, por ejemplo, si la mujer fue infiel, si no cumple el rol de madre o si se muestra de forma 'provocativa' en su vestimenta. Esa es la gran brecha estructural que tenemos", comenta.

Si bien, la funcionaria menciona que, en los últimos años, existe más gente sensibilizada que rechaza la violencia; reconoce que aún hay un gran número de personas que tienen que cambiar ese pensamiento, sobre todo, dentro de la policía y en el sistema de justicia.

"Las instituciones están compuestas por personas y, lamentablemente, vamos a encontrar algunas que justifican y toleran la violencia. Eso las lleva a minimizar una situación de violencia o de riesgo. No obstante, tenemos que trabajar para que las entidades tengan al personal más calificado y sensibilizado desde la educación y la formación", comenta.

Para Natalia Manso, especialista en género y profesora de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, ese es uno de los principales problemas, pues los miembros de la PNP no estarían recibiendo una formación adecuada. En abril de este año RPP Data alertó que, de los 100 mil efectivos policiales en actividad, solo 636 habían llevado cursos oficiales y específicos para atender denuncias de violencia contra la mujer.

"Todos los ciudadanos tenemos alguna experiencia en una comisaría y la percepción es que nos tratan de manera irrespetuosa, no nos hacen caso o nos hacen esperar. Imagínense cuando es algo tan sensible como [una denuncia por violencia] o una violación a una menor de edad. No puede ser que la misma persona que recibe una denuncia por un robo de celular sea la misma que recibe una denuncia por un caso de violencia", sostiene.

En esa línea, agrega que se debe revisar qué tipo de evaluación psicológica se les realiza a las personas que ingresan al cuerpo policial. "Me consta que no se realizan evaluaciones psiquiátricas, pero ¿quiénes realizan las psicológicas? ¿lo hacen con la suficiente objetividad o profundidad? ¿qué clase de evaluación no identifica a un psicópata [como Darwin Condori]?", añade.

Esto, lejos de animar a las personas a denunciar, las frena. De las mujeres que fueron víctimas de violencia física por parte de su pareja en el 2023, solo el 29% buscó ayuda en instituciones como comisarías, fiscalías o municipalidades, de acuerdo al INEI.

Desde el Ministerio de la Mujer detallan que realizan capacitaciones a los policías y diferentes operadores de justicia para la sensibilización y manejo técnico de los casos de violencia. Sin embargo, Patricia Garrido, representante de esta entidad, afirma que una de las dificultades a la que se enfrentan es la alta rotación de funcionarios en la policía y en los diferentes servicios públicos.

Cumplir los protocolos y acelerar los procesos judiciales

En el 2023, las Fiscalías Provinciales especializadas en Violencia contra la Mujer recibieron 228 938 casos, pero solo en 3,857 se consiguió que el fiscal elabore una acusación formal contra los denunciados, según información del Ministerio Público.

"Esto quiere decir que por cada 100 casos que son atendidos en estas fiscalías, entrenadas y con mayor conocimiento técnico de este tipo de delitos, en menos de dos casos el fiscal hace su trabajo", afirma Natalia Manso, especialista en género, quien obtuvo y analizó estos datos.

La situación empeora cuando se trata de llegar a un juicio, donde la cifra disminuye a menos de un caso de violencia contra la mujer que logra una sentencia condenatoria, agrega la experta.

"Tenemos un sistema de justicia que solo condena al 0.05% de los denunciados. Estamos entrando a un ejercicio irresponsable de animar a las mujeres a denunciar, pero el mismo sistema de justicia no está dando resultados", sostiene.

A nivel institucional se tiene que lograr que, tanto las comisarías, como también el Ministerio Público y las áreas penales, tengan todo el conocimiento necesario para acelerar los casos de violencia, indican desde el Ministerio de la Mujer. "Los juzgados, las áreas que investigan, las áreas de familia deben tener al personal calificado y altamente sensibilizado", menciona Garrido.

Admite que aún no logran una expansión del servicio y que uno de los objetivos es que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) tengan presencia en todas las comisarías del Perú.

Katherine Flores, hermanda de Estefany, víctima de feminicidio, exige que lo que se necesita para avanzar es que se cumplan las leyes que ya existen: "Hay un protocolo para las personas desaparecidas que no se cumple. ¿Hay un castigo para estas personas que no lo cumplen? No lo hay o no lo hemos visto. Si queremos realmente mejorar es que se cumpla la ley que ya está hecha, que se incluya como un agravante a las desapariciones, que haya sanción efectiva y más capacitaciones", finaliza.

Si has sido o conoces a alguien que es víctima de violencia puedes llamar gratuitamente a la Línea 100 desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. La Línea 100 debe funcionar las 24 horas del día, todos los días de la semana.

También puedes acudir a los 245 Centro Emergencia Mujer regulares y un CEM en centro de salud ( Santa Julia, Piura ) que atienden de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:15 p. m., y los 185 CEM en comisarías , las 24 horas del día, los 365 días del año. Si deseas más información puedes llamar a la central telefónica (01) 4197260.