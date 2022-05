Óscar Caipo, presidente de Confiep, sostuvo que el Gobierno no está brindando las condiciones propicias para que la economía se pueda reactivar plenamente, cuestionando además la falta de experiencia de los titulares de las carteras de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y Transportes y Comunicaciones (MTC). "No tener a las personas con capacidad e idoneidad, lo que hace es que no permite implementar ni políticas públicas ni proyectos que ayuden a cerrar las brechas sociales", mencionó.