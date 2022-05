Presidente Pedro Castillo tomó juramento a cuatro nuevos ministros de Estado. | Fuente: ANDINA

Este fin de semana el Gobierno anunció cambios en los ministerios de minería, agricultura y transportes en medio de la constante crisis política.

Pero, ¿cómo estos reiterados cambios en el gabinete ministerial están afectando a la economía peruana? El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep), Óscar Caipo, explicó el impacto de esta situación en un país donde dos de cada 10 personas viven en pobreza.

"No tener a las personas con la capacidad e idoneidad no permite implementar ni políticas públicas, ni proyectos que ayuden a cerrar las brechas sociales. Nuestro país no ha tenido un problema de generación de recursos, lo que ha tenido sobre todo en todos estos años es la capacidad de volcar esos recursos a reducir las brechas sociales", precisó.

Como ejemplo, Caipo señaló que en regiones como Pucallpa el avance en las obras de inversión es paupérrimo.

“En Pucallpa el panorama es desolador, en Ucayali la región ha sido abandonada, estadísticas: en las escuelas el 8 % tiene acceso a los 3 servicios básicos y el 6 % tiene conexión a internet, el 33 % de los hogares tienen los tres servicios básicos y hay problemas de energía”, señaló el representante de la Confiep en RPP.

Por otro lado, los cambios en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) podrían impactar en la crisis alimentaria advertida por los gremios de productores agrarios.

La crisis alimentaria, derivada de la escasez de fertilizantes, podría elevar el precio de una canasta básica, que costaba cerca de 378 soles hasta el 2021 y cuyo precio estaría incrementándose ante el alza de los precios, lo cual podría complicar el bolsillo de las familias peruanas.

Para mitigar este incremento de los precios, el Midagri aseguró que compraría y entregaría fertilizantes a los productores en un plazo de quince días. Sin embargo, el ex titular del sector, Milton Von Hesse, advierte que el panorama podría empeorar pues el nuevo ministro no tiene la experiencia que se requiere para enfrentar la crisis.

"Si es verdad que el nuevo ministro de agricultura tiene el conocimiento del sector que se refleja en su hoja de vida vamos a estar complicados porque es nulo (...) Por otro lado, no se ha hecho nada respecto a la posibilidad de que las familias más pobres tengan hambre. no hemos escuchado que se van a atender los comedores populares, que se van a focalizar en los hogares en pobreza extrema", sostuvo.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) es otra cartera en situación crítica debido a la cantidad de conflictos sociales mineros, especialmente por la paralización en la mina Las Bambas.

El ex titular del Minem, Carlos Herrera Descalzi, considera que el reciente cambio es positivo pues la nueva ministra tendría un perfil más idóneo. Sin embargo, advierte que su gestión podría verse afectada, y sostiene que la falta de gestión que ha sufrido esta cartera hasta ahora ya está costándole al Estado y a los peruanos.

"Para el Perú significa empobrecimiento y pérdida de oportunidades. en un momento que debía ser de riqueza por el incremento de los minerales, por la falta de capacidad en la administración y la cantidad de conflictos sociales no solo se pierde dinero, sino que el dinero que se gana no se usa bien. las obras marchan muy lentas, hay proyectos detenidos, en estos meses los avances se ven casi nulos", explicó.

En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la cartera que tiene uno de los mayores presupuestos de este año, también se advierte que el nuevo titular no cuenta con la experiencia necesaria para manejar el sector.

Según el portal del Ministerio de Economía, tras más de cinco meses de iniciado el año, el MTC solo ha ejecutado el 19.4% de su presupuesto asignado para la ejecución de proyectos de inversión, lo cual podría continuar así en los próximos meses.