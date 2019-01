Carlos Castillo pide cambiar la bases que permiten la corrupción y la violencia

Acompañado del Nuncio Apostólico y del saliente Arzobispo, Castillo Mattasoglio agradeció la elección y resaltó la labor realizada, asimismo habló de temas coyunturales. | Fuente: RPP Noticias

En sus primeras declaraciones a la prensa como el nuevo Arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio agradeció su elección en este cargo, designación que, dijo, recibió con sorpresa.

"Si el papa ha considerado que las experiencias que yo tenía detrás de mi vida podrían servir, le agradezco muchísimo", dijo en una conferencia, en la que estuvo acompañado del Nuncio Apostólico, Nicola Girasoli, y el saliente Arzobispo, Cardenal Juan Luis Cipriani,

Sobre las razones vaticanas que estarían detrás de su nombramiento, Castillo explicó que la iglesia estpa buscando "nuevas experiencias de vida". "Van a incluir, van a recoger las semillas de una nueva inclusión", dijo el nuevo Arzobispo.

Castillo mencionó las parroquias en las que sirvió, entre ellas la de San Lázaro en el Rímac, la que será escenario de su ordenación como Arzobispo. Además, dijo que en el cumplimiento su labor pedirá ayuda "a los cardenales (Cipriani y Barreto), los obispos Miguel Cabrejos y mi viejo amigo que me impuso las manos, Luis Bambarén".

Temas coyunturales

Al ser consultado sobre el caso Sodalicio, el nuevo Arzobispo pidió a los hombres de prensa tiempo a fin de poder conocer mejor el tema y de otros casos que atenderá como nuevo obispo de Lima, pero si vertió opinones sobre la corrupción y la violencia de género.

"Todo lo que es corrupción o feminicidios son cosas a las que nos hemos acostumbrado por años en nuestro país, y por lo tanto hay dos niveles. Hay que sancionar, investigar y luego sobre todo cambiar las bases que permiten eso", afirmó.

"Necesitamos una reeducación, no solamente en la escuela [...] hay que introducir un método que falta en el país, que es la capacidad de reflexionar", agregó.

Castillo Mattasoglio dijo que el pueblo católico no debe permitir la corrupción e incluso manifestarse contra ese flagelo.

"El mismo pueblo que ha cantado "Cómo no te voy a querer si eres mi Perú bendito...", ese mismo pueblo también está saliendo a las calles a decir no a la Corrupción. Los católicos marchamos por la vida y no podemos permitir que haya cosas que destruyan la vida en diversos niveles y ese sentido estamos marchando a esto que llamamos un espíritu que ha ido tardíamente construyéndose"

Sobre los feminicidios, que en el 2018 sumo 149 víctimas y en lo que va del 2019 al menos 10, Castillo, dijo que "la herida que ha dejado el machismo es tremenda" y "necesitamos trabajar mucho con todos los medios posibles [...] eso no mejora con leyes o sanciones, se soluciona con un proceso verdadero en que se reconoce lo que se hace. Nos dañamos por falta de reflexión", dijo.

El báculo del Cardenal Landázuri

En un momento de la ceremonía, el Obispo Emérito, Monseñor Luis Bambarén le entregó a Castillo un báculo que heredo del Cardenal Juan Landázuri Ricketts.

"Mi querido amigo, el Cardenal Landázuri me dejó en herencia su báculo, este hermoso báculo que no lo he usado nunca por respeto, pero creo que es justo que te lo de a ti [...] estoy muy feliz porque después de 67 años en el Nuncio es el primer Diocesano Arzobispo de Lima", dijo Bambarén entre aplausos.