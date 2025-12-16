César Munayco sobre influenza A H3N2: “No estamos frente a ninguna pandemia”

Munayco precisó que, aunque la detección de los casos no son motivos de preocupación, sí exhortó a la población a “seguir las recomendaciones” aprendidas “durante la pandemia". | Fuente: RPP / Freepik

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó este lunes los primeros dos casos de influenza A H3N2 subclado K. Según indicó, se tratan de menores de uno y ocho años, quienes recibieron el alta tras ser atendidos en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el Hospital Hipólito Unanue, respectivamente.

Al respecto, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), recalcó que la detección de estos dos primeros casos en el país no implica que nos enfrentemos a una nueva pandemia similar a la COVID-19.

“Es importante aclarar que no estamos frente a ninguna pandemia. Básicamente, lo que estamos observando en el hemisferio norte: Europa, Estados Unidos y Canadá, es el comportamiento normal de la gripe estacional que se presenta todos los años. La única diferencia es que se ha identificado un nuevo subclado, que es el subclado K, que es similar a los otros virus de influenza que circulan todos los años. Entonces no hay motivo de preocupación”, explicó Munayco en La Rotativa del Aire.

Sin embargo, Munayco precisó que, aunque la detección de los casos no son motivos de preocupación, sí exhortó a la población a “seguir las recomendaciones” aprendidas “durante la pandemia para evitar contagios por cualquier virus respiratorios”.

“Lo más importante [son] las medidas preventivas: el lavado de manos es clave porque estas enfermedades se transmiten por tocar objetos, la higiene de la tos, ventilar los ambientes. Ahora que estamos en verano es mejor porque la persona ventila sus ambientes. Y solamente usar mascarilla en las personas que tienen un cuadro respiratorio. O si yo estoy enfermo en mi casa y mi abuelito tiene alguna comorbilidad, sería bueno que su abuelito puede usar mascarilla”, recomendó el especialista.

Sobre la disponibilidad de las vacunas

Munayco señaló que hay vacunas contra la influenza a nivel nacional y que su disponibilidad puede verificarse en la página web y las redes sociales del Ministerio de Salud (Minsa) o llamando a la línea 113.

“Nosotros como Ministerio de Salud hemos venido vacunando desde marzo, abril, todo el año se ha coberturado casi al 60 % de la población vulnerable y al 100 % de niños menores. Falta un grupo que todavía falta vacunar, [para] ese grupo sí hay stop. Lo que sí es importante, como ya estamos terminando el año, obviamente las vacunas [se] van terminando”,

Asimismo, el director del CDC Perú recalcó que la vacuna contra la influenza está destinada solo a “los grupos vulnerables” y “no es para todas las personas”.

“La influencia puede ser fatal o generar complicaciones en los niños menores de cinco años, por eso es importante que se vacunen, y también los adultos mayores. Además, aquellas personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, alguna enfermedad crónica respiratoria, un síndrome obstructivo bronquial, o tienen alguna enfermedad cardiovascular o son gorditos, son los que tienen mayor riesgo. Estas personas son las que el Ministerio de Salud prioriza y cada año protege contra esta enfermedad”, concluyó.