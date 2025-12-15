Minsa recomienda uso de mascarillas si hay afecciones respiratorias, pero descarta medidas extremas por la influenza A H3N2

El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó este lunes el uso de mascarillas para personas con afecciones respiratorias y medidas preventivas como la ventilación de ambientes y el lavado de manos, en respuesta a los primeros casos detectados de influenza A H3N2 subclado K en el país.

Sin embargo, las autoridades descartan cualquier medida extrema o restricción, asegurando que la situación no amerita tales acciones y llamando a la calma a la población.

Esta posición se dio a conocer en una conferencia de prensa donde se confirmó que dos menores en Lima son los primeros afectados, ambos ya dados de alta sin complicaciones mayores. Se trata de un niño de un año atendido en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y un menor de ocho años en el Hospital Hipólito Unanue.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, y el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, explicaron que el virus, originado en Estados Unidos y Australia y extendido a 32 países, no representa un riesgo alto de brote en Perú, especialmente porque el país no está en temporada de invierno.

"Es importante destacar que ambos casos ya fueron dados de alta, están en sus casas y no han pasado mayor riesgo. La clave en estos momentos es proteger a los más vulnerables", afirmó Rojas.



Medidas preventivas recomendadas por el Minsa



Ante la proximidad de la temporada de fiestas, que implica aglomeraciones, los representantes del Minsa insistieron en recomendaciones básicas para evitar contagios.

"Si alguna persona tiene un cuadro respiratorio, es importante que use una mascarilla y se lave las manos para evitar contagiar a otras personas. Son las recomendaciones principales", indicó Munayco, agregando que se debe ventilar los ambientes en lugares cerrados con muchas personas.

Las autoridades aclararon que no se impondrán restricciones, y Munayco puntualizó que "la situación no la amerita".

Rojas reforzó que "esto no es una nueva pandemia" y que las medidas preventivas son para toda la población, sin prohibir aglomeraciones.

En establecimientos de salud, se recomienda el uso de mascarillas para personas con patologías respiratorias, indicaron.



Situación en hospitales y protocolos de control



Munayco indicó que el Minsa ha reforzado las medidas de control de infecciones en hospitales, que se aplican de manera permanente todo el año.

"Lo importante es la aplicación de las medidas de control infecciones. Eso ya se está se viene aplicando de manera permanente en todos los hospitales para evitar que haya contagios", explicó y destacó que el personal de salud cumple con el uso de mascarillas y el lavado de manos.



Rojas informó que, adicionalmente, se ha puesto en marcha un plan coordinado con instituciones como la Dirección de Clínicas Privadas y el Colegio Médico del Perú para fortalecer acciones preventivas y de atención a pacientes infectados.



En cuanto a la capacidad hospitalaria, el viceministro mencionó la disponibilidad de camas como parte del plan, pero enfatizó que "la evidencia nos indica que no hay mayor motivo para poder tener infecciones de gravedad con este virus".

El virus detectado no es de alta letalidad, y el riesgo de un brote importante es bajo, enfatizaron.



Campaña de vacunación



La vacunación contra la influenza A H3N2 se prioriza para grupos vulnerables, como menores de cinco años y adultos mayores.

"Si es que hay personas que tienen el vulnerables y no se han vacunado, tienen que vacunarse, se está dirigiendo la vacunación a ese grupo de personas", dijo Rojas.

Munayco señaló que se debe empezar a preparar para la siguiente temporada de invierno. Agregó que las vacunas llegarán entre marzo y abril de 2026, con plazos establecidos para su distribución e inmediata aplicación.