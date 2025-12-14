El Minsa declara alerta epidemiológica como prevención ante la influenza A H3N2 subclado K y el sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) ha declarado una alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva ante el posible ingreso y diseminación de la influenza A H3N2 subclado K y el sarampión, impulsada por el incremento de viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

Esta decisión busca fortalecer la vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país, según un comunicado oficial emitido por la entidad.



La alerta dispone acciones específicas en áreas como vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones en salud, con el fin de garantizar una respuesta oportuna del sistema sanitario.

El Minsa recomienda a la población mantener al día su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas.



Riesgo de brotes en Perú



El último viernes, el Minsa había indicado que el riesgo de brotes de la influenza A H3N2 subclado K en Perú es de "leve a moderado", a pesar de que este subclado no ha sido identificado aún en Sudamérica.

En un comunicado, el ministerio precisó que el virus circula en el hemisferio norte por su temporada invernal y que en la región suramericana el clima cálido "limita su propagación masiva".



Sin embargo, ante el flujo de viajeros por fin de año, se han activado protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia de mayor gravedad en este subclado.

Situación internacional

Los centros de prevención y control de enfermedades en Europa han reportado casos en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia, con un adelanto de tres a cuatro semanas antes que lo acostumbrado.

Mientras tanto, en México, la Secretaría de Salud confirmó, el último 12 de diciembre, el primer caso del virus de influenza A H3N2 subtipo K en la capital del país, detectado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

El paciente "se encuentra ya recuperado", tras responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral, según un comunicado de la dependencia mexicana.

La autoridad sanitaria mexicana puntualizó que esta nueva variante de la influenza "presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año", por lo que su manejo clínico es el mismo y la vacunación es la principal medida de prevención. "Por ello, no representa un motivo de alarma para la población", sostuvo.

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como 'supergripa', se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Las autoridades sanitarias de diversos países han señalado que los casos detectados responden al tratamiento antiviral y que las vacunas estacionales ofrecen protección frente a esta variante.

Abastecimiento de vacunas y recomendaciones del Minsa

El ministro de Salud, Luis Quiroz, aseguró el último viernes que el país cuenta con vacunas suficientes contra la influenza A H3N2 y mantiene una vigilancia epidemiológica estricta. En declaraciones para RPP, el titular del Minsa señaló que el Perú tiene "el abastecimiento a nivel nacional con la cantidad suficiente. Tenemos una cobertura del 60 % de vacunados contra la influenza".

Quiroz explicó que el agotamiento temporal en algunos establecimientos responde a la alta demanda y al uso constante, pero "si ustedes regresan en una hora o menos al mismo establecimiento de salud, ya están abastecidos".

El ministro exhortó a la población a vacunarse y reforzar las medidas de prevención, especialmente para proteger a niños y adultos mayores.

Entre las recomendaciones, se incluye la vacunación contra la influenza para menores de 5 años y mayores de 60 años, usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se siente enfermo. Quienes retornen de Europa o Estados Unidos deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje.

Además, se insta a poner en práctica el constante y correcto lavado de manos, cubrirse la nariz y la boca al estornudar -preferentemente con papel desechable- y asegurar una adecuada ventilación de los espacios cerrados.

Ante síntomas como fiebre, las personas deben permanecer en sus domicilios, utilizar mascarilla y mantener el distanciamiento físico. Quiroz afirmó que el virus de influenza A H3N2 no reviste ningún signo de alerta o gravedad mayor.