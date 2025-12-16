Comandante general de la PNP descartó filtración de información para dar con la captura de Ciro Castillo Rojo

El consejo regional del Callao declaró la vacancia temporal de Ciro Castillo, por lo que se procedió con la sucesión constitucional | Fuente: Composición Andina

Durante un operativo realizado en el distrito limeño de Comas, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, descartó que su institución haya filtrado información para dar con la captura de Ciro Castillo.

Como se recuerda, sobre el suspendido gobernador regional del Callao recae una medida de allanamiento y una orden de detención preliminar de 15 días por, presuntamente, liderar una organización criminal.

“También es el Ministerio Público el que conduce la investigación. Entonces sería paradójico, totalmente incongruente de que la misma policía, que trabajando de manera muy reservada pide la detención, ese mismo grupo que no tiene esa información, nadie, ni los comandos, podría facilitar (información), si es que es la especulación o la o la sospecha”, manifestó.

Óscar Arriola no descarta que Ciro Castillo se encuentre fuera del país

Asimismo, el comandante general no descartó que el funcionario se encuentra fuera del país tras encontrarse no ha habido desde hace cuatro días en su residencia.

Con respecto a la medida de detención preliminar de 15 días en contra de Ciro Castillo, reiteró que la búsqueda continúa por parte del ente policial para dar con su paradero a nivel nacional.

Cabe precisar que el Consejo Regional del Callao declaró la vacancia temporal de Ciro Castillo, por lo que se procedió con la sucesión constitucional para evitar un vacío poder en el primer puerto.