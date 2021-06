Inscríbete al seminario virtual "El país que reactivamos" este jueves 03 de junio a las 9:00 a.m. | Fuente: Copyright (c) 2020 Edson Flores Silloca/Shutterstock. No use without permission.

La pandemia no sólo ha traído consigo una crisis sanitaria si no también una crisis económica que nuestro país no atravesaba hace más de 30 años y por la que más de 2 millones de peruanos han perdido sus empleos. Retomar el camino del crecimiento, asegurar mejores empleos, reducir la informalidad y acelerar la inversión pública y privada se hacen más que urgentes para mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas. Pero ¿cómo hacerlo?

En el conversatorio tendremos la participación especial del ministro de Economía, Dr. Waldo Mendoza y renombrados invitados como Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y exviceministro de economía; y Daniel Barco, economista país del Banco Mundial para Perú.

¿Qué hacer en el corto plazo para reactivar la inversión y el empleo?

Dada la crisis sanitaria, el gasto privado ha estado apagado. Para contrarrestar su efecto, es importante que ahora el gasto público esté prendido, así lo explica el Banco Mundial. Para ello, es importante impulsar proyectos o paquetes de proyectos de infraestructura de gran envergadura.

“Si el gasto público está bien priorizado permite proveer los bienes públicos que necesita la ciudadanía para sus actividades. De esta manera, además de generar dinamismo, se generaría más empleo para los peruanos”, comenta la organización. En el 2020, un total de 2 millones 231 mil 300 peruanos quedaron sin empleo, según INEI.

Pese a que la tasa de desempleo se incrementó en todos lados, la mayoría de peruanos que se encuentran en búsqueda de empleo son mujeres, menores de 25 años y profesionales con educación superior universitaria.

¿Qué hacer para reducir la informalidad?

Pese a que en los últimos años antes de la pandemia (periodo 2004-2019) el PBI per cápita se triplicó y la economía peruana creció a un ritmo de 6.4% en promedio por año, la informalidad laboral permaneció constante llegando al 72% en el 2019. Y ahora, con la pandemia aumentó al 75.3%, según los últimos datos del INEI.

La informalidad afecta directamente a la productividad de los empresarios, tanto así que, comparado con las principales economías de la región, el Perú posee un nivel de productividad laboral solo superior a los de Ecuador y Venezuela, y representa menos de la mitad de la productividad chilena, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

