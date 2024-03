¿Cómo reconocer si los niños y adolescentes padecen un trastorno de ansiedad?

La psicóloga clínica Rachel Watson brinda consejos sobre cómo enfrentar y detectar la ansiedad en niños y adolescentes, resaltando cómo la comunicación y comprensión pueden influir positivamente en su bienestar emocional.

La psicóloga clínica Rachel Watson Delucchi describe la ansiedad como una emoción innata en los seres humanos desde el nacimiento. Es una respuesta que prepara nuestro organismo, manteniéndolo en alerta para prevenir o protegerse de posibles peligros.

“Cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de una emoción que tiene que ver con un miedo anticipatorio a algo malo que nos pudiera ocurrir de nosotros o alguien de nuestra familia o un ser querido, etc.”, explicó la psicóloga clínica y educativa.

No obstante, señala que en ocasiones "nuestra mente genera situaciones en las que podemos experimentar ansiedad”, independientemente de si dichas situaciones son reales o imaginarias. Destaca que, tanto si la situación es real como si no lo es, el organismo experimentará la ansiedad de manera similar.

"Hay una variedad de síntomas; no todas las personas experimentan los mismos síntomas con la misma intensidad. Algunas personas tienen la sensación de que no pueden respirar, se les cierra el pecho. Otras personas también empiezan a sentir taquicardia, sudoración, hormigueos; una serie de síntomas fisiológicos que indican que esta persona está experimentando ansiedad", mencionó.

La ansiedad en los niños y adolescentes

La especialista en desarrollo socioemocional señala que, con el retorno a las aulas, muchos niños y adolescentes pueden disfrutar de una experiencia positiva al volver a clases. Sin embargo, también menciona que, para algunos, este regreso puede provocar sentimientos de ansiedad.

Este sentimiento puede surgir debido a situaciones de ansiedad social, en las cuales el niño o adolescente experimenta miedo a interactuar con sus compañeros. Estas preocupaciones suelen manifestarse con preguntas como: "¿Y si me molestan?", "¿Y si no tengo con quien estar?" o "¿Y si me quedo solo?".

“La ansiedad generalmente está relacionada con la frase ‘Y si...’, donde nuestra mente lo va llenando con distintas situaciones que se nos pueden presentar”, indicó Watson.

Actualidad En el ámbito escolar, situaciones como la ansiedad social, el temor al rechazo por parte de los compañeros o la incertidumbre sobre la integración pueden ser desencadenantes comunes

¿Qué deben hacer los padres frente a estas situaciones?

Watson Delucchi sugiere que como padres, lo primero que debemos hacer es identificar las situaciones que suelen provocar ansiedad en nuestros hijos. En el caso de los niños y adolescentes que experimentan ansiedad debido al regreso a clases, es importante que los padres profundicen en su comprensión para entender qué está ocurriendo realmente.

Asimismo, recomienda no sobreexponer a los niños a ciertas ideas o comentarios que puedan aumentar su ansiedad. “Todo se tiene que hacer dentro de un contexto en el que el niño no sienta una amenaza tan fuerte”, aconseja.

En este contexto, subraya la importancia de mantener una comunicación abierta tanto con la pareja como con los hijos. Si no se abordan estos temas a través del diálogo, existe el riesgo de que surjan conflictos en la relación de pareja, lo que podría agravar la ansiedad de los hijos.

Actualidad Rachel Watson: "Los padres tienen un papel crucial en la identificación y el manejo de la ansiedad en sus hijos"