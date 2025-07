Confemin pide suspender interdicciones y exclusiones del Reinfo durante mesa de trabajo convocada por el Gobierno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), solicitó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, suspender las acciones de interdicción, además de las exclusiones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Esta paralización temporal -según lo señalado en el documento enviado a la mandataria- deberá mantenerse mientras dure la mesa de trabajo interinstitucional convocada por el Gobierno, la cual tendrá una vigencia de 60 días y cuyo fin es promover la formalización de la actividad minera.

“Solicitamos respetuosamente que, durante el plazo de estas conversaciones, se suspendan las acciones de interdicción y los procedimientos de exclusión que afecten a los mineros artesanales y pequeños mineros”, indicó Confemin.

Asimismo, afirmó que dicho requerimiento constituye una condición esencial para “un diálogo fluido y fructífero” basado “en la confianza y el respeto mutuo”.

“La suspensión temporal de estas acciones permitirá a nuestros representantes participar activamente en el proceso de diálogo sin la presión de medidas que puedan percibirse como coercitivas”, se lee en el escrito.

Por último, resaltó la iniciativa del Ejecutivo de establecer una mesa de trabajo “que aborde la problemática” de la minería informal.

Cabe señalar que Confemin representa a medio millón de empresarios y trabajadores de la minería artesanal y pequeña minería del país.

Mineros excluidos "pueden presentar su reconsideración al Minem"

Jorge Montero Cornejo, Ministro de Energía y Minas, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y enfatizó que los mineros informales que han sido excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), "pueden presentar su reconsideración" o apelación ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) o el Consejo de Minería, respectivamente.

Esta aclaración surge en medio de los cuestionamientos por la depuración de aproximadamente 50,000 inscripciones del registro, una medida que, según Montero, se realizó conforme a un marco normativo "muy claro y sólido".

El ministro Montero abordó las preocupaciones expresadas por el presidente de Confemín, Máximo Franco Becker, quien señaló que la eliminación de mineros del Reinfo era una "cuestión previa" para seguir participando en el diálogo. Becker había indicado que muchos no podían formalizarse porque su actividad no sería legitimada por los titulares de las concesiones.

Montero explicó que las decisiones tomadas a través de los decretos supremos 009 y 012 fueron "muy meditadas y bien analizadas", y no serán revisadas en su esencia. Sin embargo, destacó que, como cualquier acto administrativo, los afectados tienen la potestad de solicitar una reconsideración a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio o una apelación ante el Consejo de Minería. Este derecho debe ejercerse durante los 15 días hábiles posteriores a la emisión de la norma.

El ministro fue enfático en señalar que esta posibilidad no representa un cambio en la posición del gobierno, una apertura de nuevas puertas, o una flexibilización de las normativas. Montero aclaró:

"No estamos abriendo ninguna puerta, no estamos ampliando absolutamente nada, no estamos flexibilizando nada en particular. Estamos solamente reconociendo que esa potestad existe". Aseguró que es un derecho que asiste a cualquier ciudadano peruano en el marco de la ley vigente.