Construcción de carretera Yauri–Suykutambo potenciará los atractivos turísticos de Cusco y Arequipa

Obra de S/323 millones empezará el 2026 y cruzará por monumentales formaciones rocosas volcánicas y sitios arqueológicos.

El Gobierno Regional del Cusco anunció que, entre marzo y abril del 2026, iniciará la construcción de la carretera bidepartamental Yauri–Suykutambo, una obra estratégica de S/323 millones que permitirá la interconexión directa con la región de Arequipa y se consolidará como un corredor vial clave para la integración y el desarrollo del sur del país.



El proyecto que será ejecutado por administración directa contempla el mejoramiento y construcción de 44.7 kilómetros de vía asfaltada, y beneficiará a más de 120 000 pobladores de ambas regiones, principalmente de los distritos de Yauri, Coporaque y Suykutambo, en la provincia cusqueña de Espinar.



En un comunicado, el Gobierno Regional del Cusco señaló que la carretera se encuentra dentro de la Red Vial Secundaria – Ruta N.° CU-131, con la siguiente trayectoria: Empalme PE-3S G (Yauri) – Challqui – Apachaco – Abra Rajada, hasta el límite departamental con Arequipa (Abra Rajada), donde se conecta con la Ruta AR-110. En la región de Cusco, el proyecto se desarrolla en la provincia de Espinar, y atraviesa los distritos de Yauri (capital provincial), Coporaque y Suykutambo.



En la región de Arequipa, la vía se articula con la Ruta Departamental AR-110, ubicada en la provincia de Caylloma, específicamente en los distritos de Callalli y Chivay, permitiendo la interconexión vial directa entre ambos departamentos.



El gobernador Werner Salcedo indicó que uno de los principales impactos del proyecto será la reducción del tiempo de viaje de 8 a 6 horas, mejorando la transitabilidad, la seguridad vial y el acceso a mercados, servicios de salud, educación y comercio para miles de familias del sur andino.



Infraestructura dinamizará la economía de comunidades altoandinas



El expediente técnico, elaborado por la Subgerencia de Gestión Estudios y Proyectos del Gobierno Regional, contempla una infraestructura vial de alto estándar técnico y se construirán 12 puentes y alcantarillas de gran dimensión con una inversión de S/77´789,705.



Asimismo, se instalarán cunetas, zanjas de drenaje, muros de contención, enrocados de protección y obras de estabilización de taludes, señalización integral, reductores de velocidad y elementos de seguridad vial, entre otros aspectos técnicos que permitan enfrentar las condiciones geográficas complejas de la zona, caracterizada por cañones, altiplanicies, valles interandinos y quebradas, garantizando un tránsito seguro durante todo el año.



La nueva carretera se desarrollará sobre la traza de la trocha carrozable existente. A lo largo de todo el recorrido se realizarán trabajos de ampliación y conformación del terreno, que incluyen cortes controlados de cerros y adecuación de taludes, a fin de garantizar una doble vía moderna, segura y duradera.



La población beneficiaria está conformada mayoritariamente por comunidades altoandinas dedicadas a la ganadería, agricultura familiar y comercio local, que hoy enfrentan limitaciones por el mal estado de la vía. La nueva carretera facilitará el traslado de productos, reducirá costos logísticos y mejorará los ingresos de las familias.



Carretera cruzará por monumentales formaciones rocosas volcánicas y sitios arqueológicos



El Gobierno Regional del Cusco remarcó que la carretera Yauri–Suykutambo se proyecta como un nuevo eje turístico de alto impacto para el sur del país, al atravesar un corredor de extraordinaria riqueza natural y cultural.



A lo largo de su trazo, la vía cruzará monumentales formaciones rocosas de origen volcánico y permitirá el acceso directo a importantes complejos arqueológicos cusqueños como Kana Marka, Mauka Llacta, Paris Pukara y María Fortaleza, además del imponente recurso paisajístico de los tres cañones de Suykutambo, uno de los escenarios naturales más sobrecogedores del sur andino.



Esta nueva vía asfaltada formará parte de un circuito turístico birregional entre Cusco y Arequipa, integrando las zonas turísticas de la provincia de Espinar con el Valle del Colca en Arequipa, uno de los destinos más visitados del país.



Desde la propia carretera, y a muy corta distancia, los viajeros podrán apreciar los tres cañones de Suykutambo (Cusco), separados únicamente por el cauce del río Apurímac, lo que convierte al recorrido en una experiencia paisajística única, con alto potencial para el turismo de naturaleza, aventura y cultura.



“El proyecto Yauri–Suykutambo permitirá una verdadera integración económica y social entre Cusco y Arequipa. No es solo una carretera que une territorios, sino una obra estratégica que abre nuevas oportunidades de desarrollo, comercio y turismo para el sur del Perú”, añadió el gobernador Werner Salcedo.