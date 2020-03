Asociación de Transporte Aéreo Internacional advierte riesgos. | Fuente: RPP Noticias

El gremio aéreo ha sufrido un fuerte impacto económico a raíz de las medidas previstas en Estado de Emergencia Sanitaria que se han dictado en el Perú y otros países del mundo para prevenir el avance del nuevo coronavirus. Así lo reconoció en RPP Noticias Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

"El peor escenario es que podamos tener empresas que, lamentablemente, terminen cerrando, y ahí sí no tenemos ni empresa ni trabajadores que puedan subsistir (…) No sabemos cómo cada empresa va a poder capear este temporal en la medida que los costos fijos no vayan comiendo las reservas que se puedan tener para subsistir. Lamentablemente el peor escenario es la preocupación respecto a posibles quieras", advirtió.

En entrevista con RPP Noticias, el dirigente mencionó que, a nivel regional, todos los países, salvo Brasil, han implementado medidas de restricción de vuelos; sin embargo, recordó que, en Perú, además de los vuelos internacionales, esta medida aplica a los vuelos locales, situación que genera la paralización de toda la flota y falta de ingresos a estas empresas.



Gutiérrez reconoció que "la situación es bien complicada" debido a que una eventual reanudación de vuelos internacionales dependerá de cada país y, en medio de este escenario, resaltó que las aerolíneas mantienen costosos precios fijos como el arrendamiento de aeronaves y estacionamientos que deben ser cumplidos pese a tener "cero ingresos".

En ese sentido, señaló que se ha planteado al Gobierno una serie de medidas de ayuda a la industria entre las que destacan las flexibilidades tributarias para postergar el pago de impuestos, líneas de crédito y medidas de flexibilización laboral. Todo esto a fin de evitar que el impacto de una situación nunca antes vista obligue al cierre de empresas.

"En este escenario de crisis, al no tener ingresos porque no hay operaciones, tu principal afectación va directamente a la caja, entonces todas las medidas que se han planteado van en ese sentido para que se pueda tener un respiro que pueda aguantar este plazo con la menor afectación posible, considerando, además, que la recuperación no va a ser inmediata", anotó.