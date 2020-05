Ciro Maguiña. | Fuente: Andina

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, anunció esta noche que regresará al comité de expertos que trabaja con el Ministerio de Salud en la lucha contra el nuevo coronavirus.

En comunicación con RPP Noticias, el médico indicó que tomó esta decisión, luego de escuchar las disculpas del ministro de Salud, Víctor Zamora, respecto de sus declaraciones sobre el personal sanitario.

“Comunico a los oyentes de RPP que escuchando las disculpas del señor ministro de Salud, que eran mi pedido hace más de una semana, ratifico mi posición de retornar y seguir con los aportes y críticas consultivas”, dijo.

Maguiña anunció el pasado 11 de mayo que dejaba el comité de expertos, luego de que el ministro Zamora indicara que los médicos contagiados con la COVID-19 que requieran un traslado a Lima son “igual de ciudadanos que el resto de nosotros” y que “las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro son muy difíciles de tomar”.

Al respecto, lamentó las declaraciones el titular del sector Salud y que no podía “seguir avalando” a una persona que les hizo daño. “He decidido retirarme del comité de expertos porque me siento dolido como médico”, dijo entonces.

Este miércoles, el ministro Zamora dijo en la Rotativa del Aire que su frase fue “mal dicha y peor interpretada”, por lo que pidió disculpas a los médicos del país y dijo que es sensible de la situación que afrontan sus colegas en la lucha contra la pandemia.