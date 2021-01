Médicos y enfermeras han sido contagiados y muchos de ellos han fallecido durante la pandemia. | Fuente: Andina

Hasta la quincena de enero de 2021, desde que se declaró la pandemia en el Perú, 265 médicos y 90 enfermeras fallecieron como causa de la COVID-19. El Colegio Médico del Perú insistió en el cuidado que debemos tener todos para no contagiarnos del nuevo coronavirus ya que no hay camas UCI, ni siquiera para los especialistas de la salud.

“Y efectivamente ya estamos cambiando y en este momento ya el sistema de salud está recibiendo más pacientes y estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya asciende mucho más rápidamente y estamos en una segunda ola”, reconoció la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Filas en los exteriores de los hospitales, personas esperando por camas en las unidades de cuidados intensivos y la compra de balones con oxígeno medicinal.

Ese el panorama que nos trae la segunda ola del nuevo coronavirus. Escenas que desde hace un año nos acostumbramos a vivir ante lo desconocido y extraño del mal.

Como hace un año, cientos de personas en Lima y al interior del país se desplazan en busca de una cama UCI para sus familiares.

“Mi mamá necesita un hospital de mayor complejidad o una cama UCI porque parece que ya no está respondiendo al tratamiento. Hay momentos que en las mañanas está con la saturación baja. No es estable su saturación. Es una persona que está debilitándose”, comentó un hombre.

Las otras víctimas de esta enfermedad son los profesionales de la salud que están en la primera línea de batalla. El doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, informó que a la fecha han muerto 265 médicos, 31 están en UCI y existe un acumulado de 12 mil 200 médicos infectados a lo largo de la pandemia.

Lima, Iquitos, Arequipa y Trujillo son las regiones donde el coronavirus ha afectado seriamente a los especialistas en salud. Palacios Celi, nos explica que el traslado de un médico o cualquier paciente hacia una ciudad que tenga una cama UCI tiene un costo de entre 10 mil y 17 mil dólares.

“Es lo que pagamos, la avioneta que es una avioneta ambulancia para que vaya por decir ahorita a Chiclayo y traiga al médico que está ahí. Lógicamente que hay un protocolo, el médico tratante es el que autoriza, la familia autoriza, la dirección regional de salud también autoriza, con todos esos documentos se presentan al aeropuerto. La ambulancia tiene sus médicos que evalúa al médico que va a ser trasladado. Da el visto bueno, llega a Lima, se le sube a una ambulancia terrestre y se le lleva al hospital”, comentó.

Por otro lado, la decana nacional del Colegio de Enfermeras del Perú, Liliana La Rosa, dijo que una segunda ola de contagios, como ocurrió en otras partes del mundo, era previsible en nuestro país.

“Yo hago un llamado a la ciudadanía a tomar en serio la amenaza de la COVID-19. Esta es la pandemia más cruel de la historia después de la cantidad de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial”, manifestó.

La Rosa mencionó que enviaron 12 recomendaciones al Ejecutivo para combatir la pandemia de la COVID-19. Agregó que estás medidas de protección también buscan evitar que más profesionales de la salud se enfermen o mueran, ya que a la fecha existen siete mil enfermeras contagias.

“Tenemos 90 enfermeras fallecidas al momento. Esta es una situación crítica, tenemos en este momento 12 colegas en cuidados intensivos a nivel nacional. Sabemos que no hay camas UCI. No hemos podido traer a una colega que esta grave en Tumbes, tampoco a una colega que está grave en Cajamarca porque ya no hay espacio en Lima, Creemos que la gente no está consciente de la situación grave que estamos atravesando”, sentenció.

Pero ¿cuántas personas están esperando por una cama UCI? Solo por poner un ejemplo. El Hospital Nacional Alberto Sabogal del Callao tiene desde el 7 de enero cuarenta camas UCI ocupadas y una lista de 20 personas con la COVID-19 que están esperando para ser internadas.

La llamada segunda ola no debería sorprender a los peruanos debido a la mortal lección que nos dejó el primer embate de la pandemia en nuestro país. Solo queda protegernos y resistir.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: