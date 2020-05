A Fujimori Higuchi se le ha impuesto la comparecencia restrictiva, por lo que saldrá en libertad bajo ciertas normas de conducta. | Fuente: Andina

Luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto el mandato de 15 meses de prisión preventiva en contra de la excandidata a la presidencia, Keiko Fujimori, quien tendrá libertad con restricciones, esta se pronunció a través de su cuenta de Twitter para anunciar que, al salir del penal Anexo II de Chorrillos, se realizará la prueba molecular de COVID-19 con el propósito de no poner en riesgo a su familia.

“Lo primero que voy a hacer después de salir y llegar a mi casa es realizarme una prueba molecular, con el objeto de no poner en riesgo a mi familia. Hemos decidido que mientras no tengamos el resultado de esa prueba, no voy a poder reunirme con mis hijas”, escribió la lideresa de Fuerza Popular.

Fujimori Higuchi añadió que, en tanto, sus dos menores hijas se quedarán en la casa de su abuela. Asimismo, pidió a las autoridades que gestionen la realización de pruebas de COVID-19 para las internas del penal Anexo II de Chorrillos.

“Desde donde esté, voy a seguir apoyando en todo lo que pueda. Estar privada de la libertad no es estar privada del derecho a la vida y la salud”, escribió finalmente la lideresa del fujimorismo.