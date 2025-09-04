Corpac condena incursión de ronderos que dieron chicotazos a gerente en aeropuerto de Jaén: "Se tomarán acciones legales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), Tabata Vivanco, se pronunció luego de que el gerente central de Administración y Finanzas de la entidad, José Luis López Guzmán, recibiera latigazos de un grupo de ronderos en Cajamarca mientras supervisaba los avances de las obras en el aeropuerto de Jaén.

En diálogo con RPP, la funcionaria rechazó lo que calificó como "un acto de violencia" y afirmó que los ronderos irrumpieron en las instalaciones del aeropuerto guiados por el alcalde de Jaén, José Tapia, interrumpiendo el desarrollo de las obras de asfaltado de la pista.

Vivanco aseguró que las obras del aeropuerto no están paralizadas y que desde el inicio de su gestión -hace cinco meses- se ha impulsado su finalización, en coordinación constante con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"A esta hora, lo que tenemos es a los proveedores asustados, tenemos al personal que no ha podido entrar porque hasta hace unos minutos todavía los ronderos no se retiraban del aeropuerto", indicó.

Apuntó que se tiene previsto tomar acciones legales contra los responsables, aunque aún no se ha identificado a quienes integraron el grupo de ronderos que entraron al aeropuerto tras reducir y "enmarrocar" a un agente de seguridad.

Pese a que se produjo este suceso, Vivanco dijo que los trabajos no se han paralizado, a fin de cumplir con la fecha pactada de entrega: 11 de septiembre, y agregó que ya se está en coordinaciones con la aerolínea Latam para iniciar con la venta de pasajes.

"Nosotros todos los días estamos publicando los avances. Estamos en la etapa final del asfaltado. La semana que viene ya estamos terminando la obra, habrá un vuelo que va a realizar nuestro señor ministro [César Sandoval] el 11 para ver en qué condiciones se encuentra la pista", mencionó Vivanco, quien precisó que este vuelo de supervisión es el "paso previo" para la reapertura del aeropuerto.

Gerente de Corpac recibió latigazos de ronderos

Un grupo de las rondas campesinas de Jaén, en Cajamarca, golpeó con chicotazos al gerente central de Administración y Finanzas de Corpac, José Luis López Guzmán, en medio de los reclamos por las demoras en las obras del aeropuerto de Jaén.

Los azotes, considerados por las rondas como parte de un "castigo", se dio contra el funcionario en medio de la pista de aterrizaje del aeropuerto, a donde López llegó para supervisar los trabajos.

El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas y Nativas, Miguel Guevara, fue quien mostró su indignación y anunció el "castigo" contra López Guzmán.

"Se les planteó que si ustedes no van a cumplir, nosotros vamos a tomar el aeropuerto y es lo que se ha hecho el día de hoy. Porque ya estamos cansados de tanta burla en esta provincia de Jaén. Dijo que el 21 del mes pasado se iba a entregar esta obra. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando?", dijo antes de someter al "castigo" al funcionario.