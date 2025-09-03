“Presiones y amenazas” de López Aliaga para “firmar una adenda para un privado es tráfico de influencias”, señala César Sandoval

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el marco de la inauguración de un nuevo servicio del Corredor Azul, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, señaló públicamente que ha recibido presiones e incluso una amenaza de denuncia por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, relacionadas con la firma de una adenda para dar marcha blanca al tren Lima-Chosica.

Al respecto, el titular del MTC calificó estas acciones como "tráfico de influencias", ya que se pretendería beneficiar directamente a un contratista privado.

"Hay que hacer paraderos, estaciones, cruces, señalización. Es normativamente legal que se hagan las cosas de acuerdo a los procedimientos legales. Está en juego la vida y la salud. Yo estoy recibiendo presiones y hasta amenazas de denuncias penales porque quieren que firme una adenda para un privado. Eso sí se llama tráfico de influencias", enfatizó.

Además, el ministro precisó que, a pesar de las presiones, su compromiso es cumplir con las normas legales establecidas. "La burocracia es frustrante, es verdad, pero son las normas. Mientras eso no se acorte, no se simplifique, yo voy a seguir insistiendo en que hay que cumplir con ellas", agregó.

"El premier va a tener que responder. Ha requerido sus servicios y tendrá sus explicaciones", dijo sobre la designación de Julio Demartini.

Designación de Julio Demartini

En otro momento, Sandoval fue interrogado sobre la reciente designación de Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, como asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y mencionó que el primer ministro, Eduardo Arana, es quien ha solicitado los servicios de Demartini y, por tanto, será él quien brinde las explicaciones correspondientes sobre su incorporación.

"El premier va a tener que responder. Ha requerido sus servicios y tendrá sus explicaciones", finalizó.