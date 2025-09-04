Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

Rondas campesinas en Cajamarca dan chicotazos a gerente de Corpac por demoras en obras del aeropuerto de Jaén [VIDEO]

El hecho fue captado en imágenes que evidencian el enojo del grupo, conformado por cerca de diez ronderos. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Ronderos manifestaron así su enojo al gerente de Administración y Finanzas de Corpac, José Luis López Guzmán, quien había llegado hasta el lugar para supervisar los avances del proyecto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cajamarca
00:00 · 02:15

Un grupo de las rondas campesinas de Jaén, en Cajamarca, propinó chicotazos al gerente central de Administración y Finanzas de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis López Guzmán, en medio de los reclamos por las demoras en las obras del aeropuerto de Jaén.

Los azotes, considerados por las rondas como parte de un "castigo", se dio contra el funcionario en medio de la pista de aterrizaje del aeropuerto, a donde López llegó para supervisar los trabajos.

El hecho fue captado en imágenes que evidencian el enojo del grupo, conformado por cerca de diez ronderos, así como la incomodidad del funcionario al ser interceptado y sujetado a la fuerza para recibir el castigo.

En el lugar también se encontraba el alcalde provincial de Jaén, Francisco Delgado Rivera.

Ronderos reclaman por demora en obras

El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas y Nativas, Miguel Guevara, fue quien mostró su indignación y anunció el "castigo" contra López Guzmán.

"Se les planteó que si ustedes no van a cumplir, nosotros vamos a tomar el aeropuerto y es lo que se ha hecho el día de hoy. Porque ya estamos cansados de tanta burla en esta provincia de Jaén. Dijo que el 21 del mes pasado, se iba a entregar esta obra. ¿Hasta cuándo vamos a estar, señor, esperando?", dijo en un inicio.

"Nosotros estamos haciendo la justicia popular, defendiendo los intereses del pueblo. Y como usted está a cargo de cuerpo, señor, en este momento nosotros, como costumbre de la ronda, le vamos a meter sus latigazos a usted, porque usted es el encargado", manifestó antes de ejecutar el castigo.

En su momento, se anunció que las obras del aeropuerto de Jaén iban a finalizar a inicios de este año; sin embargo, se postergaron para mayo; luego para julio y, posteriormente, agosto; pero a la fecha, el proyecto no se ha concretado.

Respuesta de Corpac

Corpac emitió un pronunciamiento luego de conocerse este hecho y expresó su "más enérgico rechazo" a este hecho, afirmando que el grupo de ronderos que llegó al aeropuerto estuvo liderado por el alcalde de Jaén, José Tapia.

En el comunicado, califican el suceso como "un acto de violencia injustificable" que responde a "un uso político indebido" de algunas autoridades municipales, quienes buscarían "aprovecharse" de la obra que -según afirman- está próxima a concluirse.

"Este hecho ocurre justo cuando se va a iniciar el análisis de seguridad, un paso previo a la reanudación de vuelos, dado que identifica potenciales riesgos como daños a equipos e incidentes que puedan ocasionar lesiones a personas", indicaron.

Pese al incidente, Corpac aseguró que no se detendrán las obras en el aeropuerto y sostuvo que cumplirá con la fecha prevista de la entrega, pactada para el jueves, 11 de septiembre.

"Corpac hace un llamado al respeto institucional y a la legalidad, y advierte que los responsables de este acto deberán responder ante las autoridades competentes", apuntaron.

Te recomendamos

Informes RPP

¿Cómo impacta el estado de los aeropuertos peruanos a la economía nacional?

La declaratoria de emergencia de los aeropuertos de Jauja y Jaén evidencia los graves problemas de infraestructura que afectan la conectividad aérea en el país. Estas deficiencias no solo comprometen la seguridad de los pasajeros, sino que también frenan el desarrollo del turismo, un sector que aún no logra recuperar sus cifras prepandemia. Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instiuto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Cajamarca Corpac Jaén

Más sobre Cajamarca

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA