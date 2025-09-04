Rondas campesinas en Cajamarca dan chicotazos a gerente de Corpac por demoras en obras del aeropuerto de Jaén [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de las rondas campesinas de Jaén, en Cajamarca, propinó chicotazos al gerente central de Administración y Finanzas de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis López Guzmán, en medio de los reclamos por las demoras en las obras del aeropuerto de Jaén.

Los azotes, considerados por las rondas como parte de un "castigo", se dio contra el funcionario en medio de la pista de aterrizaje del aeropuerto, a donde López llegó para supervisar los trabajos.

El hecho fue captado en imágenes que evidencian el enojo del grupo, conformado por cerca de diez ronderos, así como la incomodidad del funcionario al ser interceptado y sujetado a la fuerza para recibir el castigo.

En el lugar también se encontraba el alcalde provincial de Jaén, Francisco Delgado Rivera.

Ronderos reclaman por demora en obras

El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas y Nativas, Miguel Guevara, fue quien mostró su indignación y anunció el "castigo" contra López Guzmán.

"Se les planteó que si ustedes no van a cumplir, nosotros vamos a tomar el aeropuerto y es lo que se ha hecho el día de hoy. Porque ya estamos cansados de tanta burla en esta provincia de Jaén. Dijo que el 21 del mes pasado, se iba a entregar esta obra. ¿Hasta cuándo vamos a estar, señor, esperando?", dijo en un inicio.

"Nosotros estamos haciendo la justicia popular, defendiendo los intereses del pueblo. Y como usted está a cargo de cuerpo, señor, en este momento nosotros, como costumbre de la ronda, le vamos a meter sus latigazos a usted, porque usted es el encargado", manifestó antes de ejecutar el castigo.

En su momento, se anunció que las obras del aeropuerto de Jaén iban a finalizar a inicios de este año; sin embargo, se postergaron para mayo; luego para julio y, posteriormente, agosto; pero a la fecha, el proyecto no se ha concretado.

Respuesta de Corpac

Corpac emitió un pronunciamiento luego de conocerse este hecho y expresó su "más enérgico rechazo" a este hecho, afirmando que el grupo de ronderos que llegó al aeropuerto estuvo liderado por el alcalde de Jaén, José Tapia.

En el comunicado, califican el suceso como "un acto de violencia injustificable" que responde a "un uso político indebido" de algunas autoridades municipales, quienes buscarían "aprovecharse" de la obra que -según afirman- está próxima a concluirse.

"Este hecho ocurre justo cuando se va a iniciar el análisis de seguridad, un paso previo a la reanudación de vuelos, dado que identifica potenciales riesgos como daños a equipos e incidentes que puedan ocasionar lesiones a personas", indicaron.

Pese al incidente, Corpac aseguró que no se detendrán las obras en el aeropuerto y sostuvo que cumplirá con la fecha prevista de la entrega, pactada para el jueves, 11 de septiembre.

"Corpac hace un llamado al respeto institucional y a la legalidad, y advierte que los responsables de este acto deberán responder ante las autoridades competentes", apuntaron.