El exministro de Salud, Hernando Cevallos, aclaró este domingo que no hubo un exceso de vacunas pediátricas contra la COVID-19 en el país, sino una falta de celeridad del Gobierno en la vacunación, lo que produce el vencimiento de más de un millón de dosis.



A través del Twitter, el extitular del Ministerio de Salud (Minsa) publicó un documento de la Contraloría General de la República sobre el vencimiento de vacunas pediátricas el 30 de abril del 2022, donde se detalla el ingreso de dosis contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer.

"Según el informe corroborado por la Contraloría se adquirieron vacunas pediátricas calculando inmunizar solo al 80% de la población de 5 a 11 años. No hubo exceso de vacunas, sino falta de celeridad en la vacunación lo que produce su vencimiento", escribió Hernando Cevallos en la red social.

Desmienta a viceministro de Salud Pública

De esta manera, Hernando Cevallos respondió al viceministro de Salud Pública, Joel Candia Briceño, quien aseguró que durante la gestión del citado exministro de Salud se compraron "gran cantidad de vacunas en exceso y con contratos a punto a vencerse".

Además, la exdirectora de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, negó también que durante la gestión de Hernando Cevallos, se haya comprado vacunas contra la COVID-19 en exceso. La exfuncionaria manifestó que las dosis pediátricas fueron adquiridas por la gestión anterior en función al número de menores entre 5 y 11 años que se debía vacunar, según el padrón de datos del Reniec.

Recientemente, la Contraloría General había alertado al Minsa que más de un millón 40 mil dosis de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer tenían como vencimiento el sábado 30 de abril.

A través de un comunicado, el organismo indicó que, teniendo en cuenta que el promedio diario de niños vacunados durante la semana del 11 al 17 de abril, fue de 16 041 dosis, demandaría más de 64 días en culminar con la aplicación del 1 040 974 dosis restantes, situación que generaría el riesgo de perder las vacunas por caducidad.

