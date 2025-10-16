Gobierno anuncia que preparará paquete de medidas para declarar estado de emergencia en Lima Metropolitana

El Ejecutivo evalúa declarar en emergencia Lima Metropolitana ante el aumento de criminalidad.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Gobierno se prepara para declarar en estado de emergencia a Lima Metropolitana, como parte de una respuesta frente al incremento de la criminalidad.

Durante un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, Álvarez señaló que esta medida no será simbólica ni superficial, sino que estará acompañada de un paquete de acciones "concretas y eficaces” con el propósito de devolver la seguridad a la población.

“Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos, en Lima Metropolitana. Pero esto, a diferencia de otras ocasiones, no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva, que no sirva para el ciudadano común”, afirmó.

El titular de la PCM mencionó, además, que el jefe de Estado, José Jerí, le encargó al Gabinete Ministerial la elaboración de este paquete de medidas, el cual será evaluado antes de su implementación.

“El presidente de la República nos ha encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo al debate técnico, en el menor tiempo posible. Por eso, los ministros nos encontramos en sesión permanente”, indicó.

Nota en desarrollo...