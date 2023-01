El doctor Raúl Urquizo precisó también que hay 22 personas fallecidas por dengüe. | Fuente: RPP

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, se refirió a los muertos y heridos que dejaron las protestas en diferentes regiones del país que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Sobre ello, precisó que el balance es bastante triste, pues no solo han atacado ambulancias, sino que se ha afectado la integridad de las personas, sobre todo en el sur.

"El balance es bastante triste. Mucho personal de salud ha sido agredido, inclusive médicos yendo a trabajar. Hay 19 ambulancias que han sido agredidas con personal de salud y los servicios del cono sur han colapsado. Hay muchos heridos en Cusco y Puno, sobre todo. Esto es bastante lamentable", dijo para RPP.

Asimismo, señaló que no lograron darse abasto porque todavía tienen una falta de al menos 15 mil especialistas. Este tema, mencionó, lo ha conversado con la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien se comprometió a darle prioridad en su agenda.

"La cantidad de especialistas es una deficiencia de años. Como Colegio Médico, hemos identificado la falta de 15 mil especialistas. Inclusive se aprobó una ley de la doble prestación, que podían trabajar en dos establecimientos. Pero Servir lamentablemente la ha observado y no se aplica. Le hemos solicitado a la ministra que resuelva ese problema y se ha comprometido en resolver. No pueden esperar en provincias porque hay demasiada demanda de pacientes que no pueden ser atendidos porque no hay especialistas", aseveró.

22 fallecidos por epidemia de dengüe

Por otro lado, el doctor Raúl Urquizo mencionó que hasta la fecha hay 22 personas fallecidas por la epidemia del dengue en las regiones de la selva peruana.

"En Piura el decano ha señalado que hay 22 fallecidos por dengue. En esta época del verano esta epidemia resalta en las zonas de mayor calor: Tumbes, Piura, Iquitos, Pucallpa y Madre de Dios. El doctor de Piura señaló 22 fallecidos. Y eso significa prevención, trabajo. Los servicios de salud han colapsado. Pero no es por la violencia, sino por una cosa endémica del país de todos los años", finalizó.