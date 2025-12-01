Últimas Noticias
Elecciones 2026: Conoce a Enrique Valderrama, el candidato presidencial del Apra tras ganar las primarias

Elecciones 2026: Conoce a Enrique Valderrama, el candidato presidencial del Apra tras ganar las primarias | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

Con el 100% de actas procesadas por la ONPE, Enrique Valderrama, de 39 años, ganó las primarias del Apra. Lideraba una de las catorce fórmulas que compitieron el domingo 30 de noviembre y ahora será el candidato presidencial del partido de la estrella para las Elecciones 2026.

Con 39 años, Enrique Valderrama se convirtió en el candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (Apra) tras imponerse las elecciones primarias celebradas el domingo 30 de noviembre. Abogado de formación y militante activo del partido de la estrella desde muy joven, lideró una de las catorce fórmulas que buscaban representar al Apra en las Elecciones Generales 2026.

Con el 100% de actas procesadas por la ONPE, Enrique Valderrama obtuvo el 26,98% de los votos, un total de 3,711 preferencias de la militancia. Lo siguió de cerca la lista encabezada por el excongresista Javier Velásquez Quesquén, que obtuvo 3,527 votos (24,69%), apenas 184 menos que Valderrama, mientras que la fórmula del también exparlamentario Jorge del Castillo sumó 3,308 votos (23,16%).

En el programa Ampliación de Noticias, Enrique Valderrama afirmó que recibe con mucha "serenidad" los resultados de las elecciones primarias, y destacó que la estrecha diferencia de menos de 200 votos refleja la necesidad de forjar un entendimiento amplio de cara a los próximos comicios.

"[La militancia] ha apostado por la renovación, pero ha apostado también por un llamamiento a la unidad. No hemos ganado con un porcentaje sumamente contundente, pero, de todas maneras, creo que ha sido una victoria que indica la necesidad en un partido histórico de relanzarse desde todo punto de vista", señaló en RPP.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó en su portal que cuatro actas fueron enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presentar errores materiales, es decir, inconsistencias en los datos numéricos consignados, para su evaluación.

| Fuente: RPP

El perfil del joven aprista y sus propuestas

Según el portal Infogob del JNE, Enrique Valderrama —bachiller en Derecho y columnista de un medio de comunicación— es un afiliado histórico del Partido Aprista Peruano. Se registró en marzo de 2010 y mantuvo su afiliación hasta septiembre de 2021, cuando el partido perdió su inscripción tras no superar la valla electoral en las Elecciones Generales de ese año.

La agrupación recuperó su inscripción en septiembre de 2022, desde cuando Valderrama figura como fundador y, en mayo de 2025, asumió como miembro de la Comisión Política Nacional. No registra participación previa como candidato en procesos electorales.


En diálogo con RPP, dijo sentirse agradecido con la militancia aprista que respaldó su candidatura en el proceso interno que se desarrolló el último domingo a nivel nacional.

"Estoy absolutamente convencido que haremos una gran campaña y que no los voy a defraudar. La primera reflexión es invocar a la más amplia unidad del partido. [...] No ha sido una victoria para nada holgada, ha sido prácticamente un cuádruple empate que nos impone a todos, sin duda, la labor de coortinar y generar la unidad del partido", indicó.

Como candidato presidencial del Apra, Valderrama plantea una agenda de cambio concreto para representar a productores del campo, emprendedores, pescadores artesanales, transportistas, jóvenes y mujeres.

"En estos últimos años, hemos visto cómo el Perú ha decaído producto de confiar en organizaciones que no son partidos políticos, que son vientres de alquiler, que son clanes familiares [...]. El partido de [Víctor Raúl] Haya de la Torre se pone nuevamente al servicio del país y, esta vez, con el favor de su militancia, con una voz joven", recalcó.

El Poder en tus Manos Enrique Valderrama APRA elecciones primarias elecciones 2026

