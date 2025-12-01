Elecciones 2026: Conoce a Enrique Valderrama, el candidato presidencial del Apra tras ganar las primarias

Con 39 años, Enrique Valderrama se convirtió en el candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (Apra) tras imponerse las elecciones primarias celebradas el domingo 30 de noviembre. Abogado de formación y militante activo del partido de la estrella desde muy joven, lideró una de las catorce fórmulas que buscaban representar al Apra en las Elecciones Generales 2026.

Con el 100% de actas procesadas por la ONPE, Enrique Valderrama obtuvo el 26,98% de los votos, un total de 3,711 preferencias de la militancia. Lo siguió de cerca la lista encabezada por el excongresista Javier Velásquez Quesquén, que obtuvo 3,527 votos (24,69%), apenas 184 menos que Valderrama, mientras que la fórmula del también exparlamentario Jorge del Castillo sumó 3,308 votos (23,16%).

En el programa Ampliación de Noticias, Enrique Valderrama afirmó que recibe con mucha "serenidad" los resultados de las elecciones primarias, y destacó que la estrecha diferencia de menos de 200 votos refleja la necesidad de forjar un entendimiento amplio de cara a los próximos comicios.

"[La militancia] ha apostado por la renovación, pero ha apostado también por un llamamiento a la unidad. No hemos ganado con un porcentaje sumamente contundente, pero, de todas maneras, creo que ha sido una victoria que indica la necesidad en un partido histórico de relanzarse desde todo punto de vista", señaló en RPP.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó en su portal que cuatro actas fueron enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presentar errores materiales, es decir, inconsistencias en los datos numéricos consignados, para su evaluación.