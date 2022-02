Héctor Valer fue denunciado por su hija de 29 años por violencia física. | Fuente: Andina

Tras la difusión de la denuncia por violencia familiar que pesa en contra del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, varias son las organizaciones feministas que se han pronunciado en su contra. Este es el caso de Diana Miloslavich Tupac, coordinadora de participación política y descentralización en Flora Tristán, quien señaló que el actual premier ha revictimizado a su hija con sus últimas acciones.

“Es grave, incluso él ha hecho público su cuenta de Facebook, poniendo en riesgo ahora que vivimos los ciber ataques en las redes sociales la ha expuesto, no solamente la ha revictimizado y además él mismo ha aceptado que de alguna manera le ha llamado la atención y también ha demostrado que lo ha hecho para que ella sea una buena médica. Me parece que este señor no tiene conciencia que lo que ha hecho es un delito, y luego también ha puesto en duda todo el sistema que se ha demorado casi 40 años en construirse en nuestro país, el Poder Judicial, las Comisarías”, acotó.

En esta línea, agregó que las declaraciones del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien señaló que las denuncias vertidas sobre el premier constituyen un asunto personal.

“Tenemos al ministro de Defensa que se escuda en que son asuntos personales, que nos hace retroceder al siglo pasado y decirles que todo lo personal es político desde el feminismo, desde hace más de 40 años. Este gabinete tiene que irse. Creo que el señor Valer tiene que dar un paso al costado y luego esta constante amenaza que hay sobre el Ministerio de la Mujer, no solamente lo quieren convertir en el Ministerio de la Familia, con una visión muy tradicional”, agregó.

Finalmente, convocó a la población a un plantón esta tarde, a las 3:00 a las afueras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, convocado por diversas organizaciones sociales, para protestar en contra de estos cambios que pretenden realizarse al interior de este ministerio.

