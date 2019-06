El 21 de agosto de 2017, un eclipse solar total fue visto Madras, Oregon (Estados Unidos) y suscitó la atención mundial.. | Fuente: NASA/Aubrey Gemignani | Fotógrafo: (NASA/Aubrey Gemignani)

Esta vez le tocó a Sudamérica. El último eclipse solar que copó la atención mundial fue el 21 de agosto de 2017. Norteamérica y en especial Estados Unidos fueron los privilegiados para ver este espectáculo.



Este año, los países del sur de América serán los beneficiados. El eclipse del 2 de julio será visto en Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia y en una menor proporción en Uruguay y Paraguay.

1. ¿Qué sucederá durante el eclipse solar?

La Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra en la superficie terrestre. Nuestro astro se irá oscureciendo lentamente hasta que la Luna lo cubra por completo.



La zona que es totalmente cubierta es conocida como umbra. Quienes estén bajo la umbra apreciarán un anillo solar, es decir el Sol delimita los bordes de la Luna y se verá una circunferencia de luz.

Quienes no estén bajo la umbra, es decir, aquellos que no están ubicados estratégicamente, no observarán al Sol cubrirse totalmente, solo de manera parcial, esta zona es conocida como penúmbra.

Fotografía de un eclipse tomada en Francia en 1999. Las líneas blancas externas a la superficie solar son la corona y se extiende hasta un millón de kilómetros. | Fotógrafo: Luc Viatour

2. ¿Dónde ocurrirá el eclipse solar?



El eclipse ocurrirá exactamente en el Océano Pacífico, frente a las costas de Chile, en la región de Coquimbo. La banda de la sombra recorrerá aproximadamente 11,250 kilómetros de oeste a este.



Esto significa que el mejor lugar para observarlo en Perú es en los departamentos del sur (Tacna, Moquegua, Puno) En estas regiones se podrá ver hasta con un 65%. En el norte peruano se observará que el Sol será cubierto en poco más del 20% de su área. El eclipse solar inicará a partir de las 2:20 de la tarde.



Estas son las zonas donde pasará el eclipse solar total del 2 de julio de 2019. | Fuente: NASA

3. ¿Cómo prepararse para ese día?

Si miras directamente al eclipse puedes sufrir de daños a la vista, es así como debes considerar algunas recomendaciones antes de verlo. Debes utilizar lentes especiales para el sol.



El eclipse parcial podría dañar tu visión y podría ser peor cuando la Luna cubra totalmente al Sol. Cuando ocurra la totalidad del eclipse, solo se podrá ver la corona del sol, la cual está compuesta por gases ionizados que alcanzan temperaturas de 106 Kelvin.



La corona solar es aproximadamente, la millonésima parte del brillo del astro y solo es visible durante los eclipses solares. Verla sin lentes protectores es tan dañino como ver un celular en la oscuridad.

Para poder ver correctamente un eclipse se requieren de gafas especiales para no dañar la vista de los rayos solares. | Fuente: NASA/Aubrey Gemignani | Fotógrafo: (NASA/Aubrey Gemignani)

4. ¿Es el presagio de algo malo o bueno?



Aunque muchas personas relacionan los eclipses con pasajes fatalistas, esto no es científicamente demostrable. Sin embargo, te garantizamos que ocurrirán sucesos únicos que cambian repentinamente la armonía del ecosistema.



Los animales son quienes se ven afectados. Debido a que la Luna oculta al Sol, la temperatura desciende considerablemente. Por ejemplo, durante los eclipses, los primates suben a sus árboles y las aves dejan de cantar y vuelan hacia un refugio donde descansar.



Las abejas intentan llegar lo más pronto a sus panales, cuando ocurre la totalidad del eclipse. Muy pocos animales domésticos muestran algunas señales de cambio durante el eclipse, pero aún no hay estudios que generalicen una acción de estos durante el fenómeno.

5. ¿Si no lo veo ese día cuándo veré otro?

Estás con suerte, fanático de la astronomía. El próximo eclipse solar total será el 14 de diciembre de 2020. Es decir, dentro de un año y medio, y será visto en Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.



Esto es un suceso atípico, porque no es común que ocurran dos eclipses solares totales de manera tan temprana y muy cerca al lugar anterior. La diferencia es que, esta vez, la umbra estará más al sur de Chile.