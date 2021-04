“El próximo quinquenio debe estar centrado en fortalecer el primer nivel de atención”, aseguran especialistas

El primer nivel debería atender entre el 70% y 80% de las necesidades de salud de la población. | Fuente: Andina

El control de la pandemia por la Covid-19 hubiese sido diferente si el primer nivel de atención cumpliese con los estándares mínimos de infraestructura, recurso humano y equipamiento. Sin embargo, explican los especialistas, las condiciones de las postas médicas en el país son críticas.

Este nivel debería atender entre el 70% y 80% de las necesidades de salud de la población, pero esto es imposible en las condiciones actuales. Según cifras del Ministerio de Salud, 1 de cada 2 establecimientos del primer nivel no tiene médico.

El primer nivel y la pandemia

“El primer nivel de atención debería hacer control epidemiológico. Con un primer nivel con estándares mínimos podríamos haber controlado la primera parte de la epidemia [o la pandemia]”, explicó en una entrevista a RPP el Dr. Augusto Tarazona, presidente del Comité Nacional de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Agregó que: “La pandemia ha rebasado las capacidades de nuestros establecimientos de primer nivel”.

Asimismo, la especialista en Salud Pública de Videnza Consultores, Janice Seinfeld, explicó que no se puede controlar la pandemia si no se piensa primero en el fortalecimiento del primer nivel de atención. “Es ahí donde deberían ir [las personas] cuando comienzan los síntomas y es ahí donde se les hace un control. Así se responde de manera temprana para evitar hospitalizaciones, ocupación de camas UCI y la enorme cantidad de fallecidos que tenemos”, dijo en el programa Encendidos de RPP.

¿Cómo mejorarlo?

Luego de más de un año de pandemia, la situación de las postas médicas sigue siendo crítica. “Los establecimientos siguen como empezaron. No se ha mejorado infraestructura, no se ha abastecido lo suficiente en medicina, recursos, etc. No se ha mejorado cerrando las brechas de recurso humano”, explica el Dr. Tarazona.

Para el especialista, hay dos aspectos necesarios para trabajar. Lo primero es cerrar las brechas de infraestructura, equipamiento, abastecimiento y recurso humano. Lo otro es apostar por un trabajo en redes de salud. Esto significa que el paciente primero se trate en el primer nivel de atención y luego, si es necesario, ser derivado a un hospital de más complejidad; pero esto hacerlo de manera ordenada y organizada.

En los próximos años fortalecer el primer nivel es indispensable. “Ese fortalecimiento tiene que ser tan fuerte como el manejo de la pandemia para el siguiente gobierno. El próximo quinquenio debe estar centrado en fortalecer el primer nivel de atención”, aseguró la especialista Seinfeld.