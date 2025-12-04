Embajador Juan Álvarez Vita: presentación de Hugo De Zela en el Consejo Permanente de la OEA se ajusta al derecho

Tras la presentación del canciller Hugo De Zela en el Consejo Permanente de la OEA, en donde sustentó la propuesta de reformar el uso de la figura del asilo diplomático, el embajador de servicio diplomático Juan Álvarez Vita analizó el desarrollo de la sesión y llamó la atención sobre la participación en el debate de países que no tienen establecido el asilo político en su legislación, como Estados Unidos y Canadá.

En diálogo con RPP, el especialista también resaltó que la mayoría de participaciones fueron, en su mayoría, similares, en las que se hizo énfasis en el respeto a la legalidad, al derecho internacional, a los derechos humanos, etc.

"EE. UU., que no forma parte del sistema del asilo, intervino para resaltar su vocación por el respeto al derecho internacional e hincapié en la necesidad de que se mantenga la inviolabilidad de las embajadas. Aparte de eso, la mayoría de las de las intervenciones fueron de carácter muy genérico. Como que nadie quiere comprometerse por ahora mucho con el tema", precisó.

En su alocución, De Zela, en coordinación con algunos de sus homólogos, pidió la autorización de una consulta al Comité Jurídico Interamericano para evaluar los alcances de la figura del asilo diplomático. Para Álvarez, esta propuesta sería procedente, pues dicho comité se orienta desde un lado jurídico y no político.

"Yo creo que la presentación que hizo el canciller de Perú se ajusta al derecho y a la posición que tradicionalmente se ha tenido. Aquí estamos ante un hecho completamente inédito, porque nunca se ha presentado una situación de este tipo", refirió.

Perú señala que se debe consultar la situación legal antes de conceder asilo

Según Álvarez, el Perú "ha sido muy claro" en señalar que se debe estudiar el otorgamiento del salvoconducto en casos como el de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, ya que De Zela remarcó que se deben establecer procedimientos que obliguen a consultar la situación legal del solicitante en su país de origen antes de tomar una decisión, algo que México no habría acatado.

"México en ningún momento requirió a Perú saber cuál era la situación jurídica o escuchar. No es que obligatoriamente se tome en cuenta la opinión del Estado asilante, en este caso el Perú, sino que tiene que haber algunos contactos, por lo menos, informales; pero aquí directamente se ha concedido el asilo y punto", indicó Álvarez.

Así, aclaró que la ruptura de relaciones "son una manera de protestar por muchísimas razones" y que el Perú estaba justificado "por muchísimos motivos" de llegar a esa determinación.