Canciller Hugo de Zela tras presentación ante la OEA: "En este momento hay una relación mala con México"

Tras sustentar ante el Consejo Permanente de la OEA la propuesta de reformar el uso de la figura del asilo diplomático, el canciller Hugo de Zela se refirió a la tensión diplomática que atraviesa nuestro país con el gobierno de México y calificó la relación entre ambos países en términos negativos.

“En estos momentos hay una —diría yo— relación mala con México, porque no hay una relación diplomática normal. Las relaciones diplomáticas se han interrumpido y eso, por supuesto, que no queremos que continúe”, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

De Zela explicó que esta situación se arrastra desde diciembre de 2022, debido a la negativa de la administración mexicana de reconocer la legitimidad del gobierno peruano tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

“En el caso de México lo que ha habido es una serie de hechos (...) en los cuales no han querido reconocer cuál es la realidad peruana en el sentido de que nosotros sí hemos hecho cambios de jefe de Estado, pero respetando la Constitución peruana”, señaló.

No obstante, expresó su deseo de que la relación pueda arreglarse y volver a un nivel normal, “siempre y cuando se comprenda que no tienen derecho a intervenir en asuntos internos peruanos”.

"México no entendió lo que propuso Perú"

"México no entendió lo que propuso Perú"

Respecto a su presentación en Washington D.C., donde propuso evitar que el asilo proteja a procesados por delitos comunes —en clara alusión a casos como el de Betssy Chávez—, el canciller se mostró “bastante satisfecho” por la acogida de la mayoría de países miembros, aunque criticó la intervención de la delegación mexicana.

“Hubo una posición de México que al parecer no entendió lo que propuso Perú, puesto que sostuvieron que el Consejo Permanente no es el ámbito adecuado para cambiar una convención (...) Pero la representante mexicana se opuso a algo que nadie propuso”, refirió.

El ministro explicó que el Perú no busca que el Consejo cambie la norma directamente, sino que se autorice una consulta al Comité Jurídico Interamericano para analizar el tema técnicamente.

Finalmente, reiteró que la tendencia actual a desvirtuar el asilo es peligrosa para la región. “Esa convención se creó para proteger a personas que eran perseguidas por sus ideas. Y ahora se está usando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes. Eso, en nuestra opinión, está equivocado”, culminó.