Señor de los Milagros fue homenajeado en la Basílica de San Pedro en misa oficiada por cardenal Pedro Barreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con los gritos de algarabía de "¡viva el Señor de los Milagros!", "¡viva el papa León XIV!" y "¡viva el Perú!". Así culminó la misa de homenaje al Señor de los Milagros que se realizó este domingo, desde las 2:30pm. (hora Roma), en la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, Roma.

La ceremonia litúrgica ya lleva varios años consecutivos realizándose en la histórica basílica, por impulso de las hermandades del Cristo Morado de diversos países, como España, Francia, Estados Unidos y otros de Sudamérica. La misa fue oficiada por el cardenal Pedro Barreto.

Este año, el homenaje tuvo un sabor especial, debido a que, minutos antes, el papa León XIV bendijo la venerada imagen en la Plaza de San Pedro, tras la oración dominical del Ángelus. El sumo pontífice, a bordo del 'papa móvil', recorrió la referida plaza y, en un momento, se detuvo frente a la imagen del Cristo de Pachacamilla. Con la mano derecha, hizo la señal de la bendición pontifical, justo cuando los niños de la filarmónica de la Escuela de Música de París interpretaban 'El Cóndor Pasa', canción emblemática peruana.

Al respecto, RPP conversó con Sergio García, un limeño que es director de dicha escuela parisina, quien expresó su emoción por estar presente en esta fecha histórica para la fe peruana.

“Hemos venido con los alumnos de la Escuela de Música. Hay 97 niños acompañados de sus padres. Somos 300 personas que nos hemos desplazado para este evento cristiano en la Plaza de San Pedro”, puntualizó. Vale decir que, justamente, dicha filarmónica de infantes fue la encargada del acompañamiento musical de la misa realizada hoy.

Histórica procesión del Señor de los Milagros en el Vaticano

Horas antes de la misa de homenaje, ocurrió otro momento histórico: el Cristo Morado salió por primera vez en procesión desde la Via della Conciliazione hacia el Vaticano, en Roma, en una actividad organizada por las hermandades de diversos países de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Su recorrido terminó en la Plaza de San Pedro, donde aguardó la bendición del sumo pontífice.

Sin embargo, la idea de la Gran Procesión Internacional surgió un año antes, en una misa en homenaje al Cristo de Pachacamilla realizada en la Basílica de San Pedro, la cual fue oficiada por el entonces cardenal Robert Prevost, por pedido de la hermandad del Señor de los Milagros y del embajador del Perú ante la Santa Sede, Luis Chuquihuara.

La celebración litúrgica tuvo lugar exactamente el 27 de octubre del 2024. Durante la homilía, el cardenal Pedro Barreto "destacó la importancia de la devoción al Cristo Moreno y su relevancia histórica como testimonio de fe de los más humildes", informó la embajada peruana, en ese entonces.

"Al término de la Celebración Eucarística, el Embajador del Perú ante la Santa Sede Luis Chuquihuara efectuó un saludo en nombre del Estado peruano, resaltando la importancia del Señor de los Milagros en la construcción de la identidad peruana y destacando las importantes palabras del papa Francisco, instando al diálogo nacional y la unidad de los peruanos", agregó.