Director de Proética sobre última encuesta: La ciudadanía ahora es "más consciente" de la relación entre delincuencia y corrupción

El director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, expuso en Las cosas como son de RPP los hallazgos de la XIII Encuesta de Percepción de la Corrupción de Ipsos, revelando que el 94% de los peruanos vincula la criminalidad y las economías ilícitas con la corrupción.

La corrupción se mantiene como uno de los problemas más importantes del Perú, casi a la par de la delincuencia, de acuerdo a la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética, realizada por Ipsos, y publicada este jueves por RPP.

De acuerdo al Barómetro de la Corrupción reseñado en el estudio, un 68% considera a la delincuencia como el problema más grave del país, frente al 67% de la corrupción. Sin embargo, los datos recogidos en la encuesta revela un cambio profundo en la conciencia ciudadana respecto al flagelo que va más allá de los grandes escándalos, mostrando su vínculo directo con la criminalidad y la vida cotidiana.

En el programa Las cosas como son, el director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, señaló que la ciudadanía ha establecido un nexo inequívoco entre la corrupción estatal y el crimen organizado.

De hecho, el 94% de los encuestados cree que la delincuencia, el crimen organizado y las economías ilegales asociadas a esta -como la minería, la tala y el narcotráfico- están vinculadas a la corrupción.



“La ciudadanía es mucho más consciente ahora de que cuando responde delincuencia es corrupción, que cuando responde inseguridad es corrupción”, indicó Gargurevich.

De acuerdo a Gargurevich, este es un dato significativo, ya que quiere decir que la agenda de seguridad siempre tuvo detrás “temas de ilegalidad”.



El Congreso y la Fiscalía: de debilidad a captura

La percepción ciudadana sobre las instituciones que combaten la corrupción ha llegado a un punto de quiebre que Gargurevich considera como una "paradoja".

El Congreso de la República es percibido como la institución más corrupta por el 85% de los peruanos, un incremento drástico desde el 60% registrado en 2022.

José Luis Gargurevich indicó que esta severa degradación se debe a que la ciudadanía sabe que “los mismos vínculos de la criminalidad y de la delincuencia" están "relacionados con los representantes del Congreso”.

"Lo que están diciendo (los encuestados) es que los representantes de esas economías ilegales están ahí sentados en esos escaños”, explicó el director de Proética.

Junto al Congreso, la Fiscalía de la Nación/Ministerio Público ha visto cómo su percepción negativa se ha disparado, pasando del 18% en 2022 al 35% en 2025 en el ranking general.

A pesar de ser vistas como las más corruptas, además de otras instituciones como la Policía Nacional y el Poder Judicial, son las entidades que los peruanos esperan que lideren la solución contra este flagelo.

Para Gargurevich, esto ya no es visto como un problema de "debilidad institucional", sino como un "escenario de captura" de una institución "que debería ser para luchar contra esa corrupción”.

El director ejecutivo de Proética indicó que, de acuerdo al estudio, la demanda ciudadana para solucionar la corrupción ha cambiado.

"Si antes predominaba la respuesta de la educación, ahora la respuesta con creces es la exigencia de más sanciones, cárcel y justicia efectiva", sostuvo.

La encuesta de Proética, realizada por Ipsos en alianza con el Grupo RPP, Apoyo Consultoría y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue aplicada a 1300 personas de la población urbana nacional entre el 23 y el 31 de octubre de 2025.