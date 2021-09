"Debemos acelerar la vacunación en las zonas urbanas", opinó el experto en Salud Pública. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad Cayetano Heredia, Ernesto Gozzer, habló sobre el retorno a clases presenciales, luego de que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, recomendara que se postergue el regreso a las escuelas.

“El costo beneficio de no ir al colegio es mayor. Es necesario que se estimule el retorno a las clases, eso es importante. En la medida que las personas mayores estén vacunadas, eso no va a ser un problema muy grande”, mencionó el exdirector del Instituto Nacional de Salud. Asimismo, Gozzer destacó que el impacto de no regresar pronto a los colegios tendrá repercusiones a futuro.

“Pienso que en este momento sí se pueden abrir los colegios, de manera progresiva. Los padres deben estar tranquilos porque tenemos que aprender a convivir con este virus, no podemos quedarnos encerrados en nuestras casas. Lo que se pierde con la educación va a tener un impacto en el futuro de nuestros niños y de nuestro país. Los niños necesitan la educación para socialización, interacción. Es necesario que vayan a la escuela”, aclaró.

LINEAMIENTOS PARA LA TERCERA OLA

Al ser consultado sobre las acciones que debe tomar la población y el Estado frente a la tercera ola de la COVID-19, el especialista señaló que es recomendable intensificar la realización de pruebas moleculares para identificar los casos.

“Hay algunas acciones que tienen que tomarse de parte del Estado y otras de parte de la población, porque recordemos que este virus se expande en la medida que se combinan tres grandes factores: las características del virus, el comportamiento de las personas y las condiciones socioeconómicas sumadas a la respuesta de los Estados”, dijo.

“Pienso que lo que se tiene que intensificar es la realización de pruebas para identificar a los casos. Ahora tenemos pocos casos, 600 y pico. Todos deben ser investigados para encontrar los contactos a los que estuvieron expuestos”, agregó.

A la par, mencionó Gozzer, se tienen que intensificar las campañas de comunicación por parte del Gobierno. “Es el momento de dar a conocer a la población que esto no ha terminado, que tenemos que continuar con las medidas para los vacunados y no vacunados”, finalizó.

