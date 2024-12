Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad "Es un exabrupto" que el ministro de Agricultura de Chile cuestione el origen peruano del pisco, dice periodista Ítalo Sifuentes

El Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la Unesco acordó la inscripción en su Registro de documentos que confirman el origen peruano del pisco. Estos manuscritos datan de 1587 y 1613 y fueron hallados este año por el Archivo General de la Nación.



Sin embargo, pese a este reconocimiento, el ministro chileno de Agricultura, Esteban Valenzuela, ha causado polémica tras sus recientes declaraciones, en las que afirma que el origen de la bebida es compartido entre su país y el Perú.

"El pisco es chileno y es peruano. Y los peruanos son los que, cuando hay un país que reconoce al pisco chileno, nos hace un juicio y tenemos que andar defendiéndonos. Y por eso es que no permiten que nosotros le vendamos pisco. Chile triplica la producción y exportamos mucho más pisco que ellos", afirmó en diálogo con Meganoticias.

En respuesta a lo mencionado por el funcionario chileno, el periodista y escritor Ítalo Sifuentes calificó estas declaraciones como un "exabrupto".

"Estoy aquí efectivamente a raíz de estas expresiones que podríamos llamar exabrupto. Desde Chile, el ministro de Agricultura se ha referido a los peruanos como personas porfiadas, tercas, solo por el hecho de defender nuestra cultura", indicó en diálogo con RPP.

Sifuentes aseguró que las afirmaciones de Valenzuela sobre el origen del pisco "no resisten ninguna veracidad", pues el Perú tiene constancias de que la bebida fue hecha en el país con técnicas, instrumentos y la sapiencia de los antiguos peruanos en el mundo de la destilación. Todo esto, escrito en crónicas.

"El pisco es tal vez el único producto en el Perú, todo puede nacionalizarse dos o tres veces si quieren por distintos países. El pisco solo tiene una nacionalidad y es peruana. Es inimaginable verlo con doble nacionalidad, como pretende Chile, o triple", refirió.

El origen de la denominación 'pisco'

El comunicador explicó que desde 1450 existe registro de cronistas sobre la existencia de la palabra 'pisco' y que, años después, en 1712, ya figuraba la bebida con esa denominación en embarques hacia Centroamérica, de acuerdo con los escritores de la época.

En su obra 'Historias ocultas', Sifuentes consigna la existencia de una bebida con la denominación 'pisco', producida por un viñedo en el Valle de Locumba en 1712, cuyo producto aparece con el nombre de 'Pisco Perú' en 1904, en un aviso a toda página de la revista argentina Caras y Caretas.

"No debemos olvidar los peruanos, que están los libros de historia, no es necesario volver a revisar porque ya está escrito. Los historiadores han encargado de señalar que durante la Guerra del Pacífico no solo confiscaron los medios de comunicación los chilenos, sino que también usurparon las imprentas, de tal modo que a todo aquello que se imprimió durante la guerra en manos de los chilenos está sujeto a verificación y, por lo tanto, esta etiqueta que estoy mostrando acá, siendo nosotros un país pisquero, es la etiqueta más antigua de pisco que existe", apuntó.