Activista palestina tras ataques de Hamás: No se puede aceptar la pérdida de vidas humanas, sean del lado que sean

El activista palestina Majd Samhan, residente en Cisjordania, rechazó este martes el ataque del grupo islamista Hamás a población de Israel y consideró que esto sucedió como una reacción ante la política del Gobierno israelí de no reconocer los derechos del pueblo palestino.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Majd Samhan lamentó el fallecimiento de los peruanos durante el ataque de las milicias palestinas el fin de semana y afirmó que Ramalla, una provincia de Cisjordania, la "situación está superintensa" de enfrentamientos diarios con la fuerza militar israelí.

"No se puede aceptar la pérdida de vidas humanas, de quien sea o del lado de dónde sea. Esto no se acepta", manifestó

No obstante, señaló que "el ataque que lanzó la resistencia palestina fue legal" y "que se iba a producir en cualquier momento" porque la política de Israel "niega la existencia de nosotros, del pueblo palestino, de los jóvenes palestinos y de los derechos palestinos".

Majd Samhan sostuvo que utilizó la palabra "legal" para acciones de lo que llamó la "resistencia palestina", ya que existe el derecho de defensa ante la ocupación israelí de territorios palestinos.

"¿Por qué siempre los medios de comunicación siempre empiezan a hablar sobre el conflicto palestino israelí cuando atacan a Israel?, pero yo como palestina, que me atacan todos los días, me pregunto porqué no hablan de eso. Eventos como el festival de música que lamento mucho lo que pasó, pero también está pasando lo mismo cada día aquí hay eventos, donde yo participo, pero nadie me habla de lo que está pasando. Perdimos amigos, perdimos hijos, perdimos familiares y nadie me habla de eso", manifestó.

Un palestino corre entre los escombros después de un ataque aéreo israelí contra edificios en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza, el 9 de octubre de 2023 | Fuente: AFP

Además, Majd Samhan recordó que la Franja de Gaza vive un bloqueo de Israel desde el año 2007, que la deja "encerrada" y como una especie de "cárcel abierta".

"Hamás nunca va a representarme como palestina ni como mujer palestina, pero estamos hablando de reacciones, no estamos hablando de la política palestina. Queremos paz, siempre buscamos la paz, pero no se puede con un gobierno de derecha extremista de Benajmín Netanyahu o como nos dijo el MInisterio de Defensa al calificarnos de animales", expresó.

Cifras de la guerra

Según un portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), hay más de 1 500 personas han muerto ya en la guerra entre Israel y las milicias de Hamás, con unos 6 400 heridos en total.

Informes de Israel indican que más de 900 nacionales de este país y extranjeros han muerto y que los heridos superan los 2 600, mientras, por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza ha comunicado la muerte de 687 palestinos y más de 3 800 heridos, a los que se deben sumar aquellos que han perecido en combates en territorio israelí.

Además, se ha reportado la muerte de otros 17 palestinos, incluidos cuatro niños, en Cisjordania, donde se han registrado 295 heridos.