Federación Médica del Perú: 260 médicos fallecieron a nivel nacional por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia

Hasta el momento hay 13 700 médicos que se contagiaron de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. | Fuente: Andina

Un total de 260 médicos han fallecido a nivel nacional a causa del nuevo coronavirus desde que inició la pandemia en el mes de marzo en nuestro país.

Así lo confirmó a RPP Noticias el presidente de la Federación Médica del Perú, Godofredo Talavera, quien señaló también que más de 800 profesionales del sector salud también fallecieron por esta enfermedad en cumplimiento de sus labores.

Respecto de los médicos que fueron contagiados de la COVID-19, el doctor informó que hasta el momento son 13 700 en todo el país, mientras que la cifra de profesionales de la salud que fueron diagnosticados con la enfermedad es de más de 10 000.

Ante esta situación, el titular de la Federación manifestó que reiniciarán su huelga nacional indefinida desde el 13 de enero de 2021, a fin de que el Gobierno atienda sus demandas sobre un desembolso de presupuesto mayor para su sector.

Precisamente buscan que se eleve el presupuesto al 5%, debido a que lo otorgado hasta el momento es insuficiente para atender la falta de insumos con los que puedan cumplir con su labor, según sostuvo Talavera.

Agregó que se requiere más de 100 000 profesionales de la salud a nivel nacional y que hace falta médicos especialistas y médicos generales.

“No tenemos insumos no hay trabajadores nos falta más de 100 000 profesionales. En el caso de médicos 16 000 especialistas y 8 000 médicos generales. Entonces sin presupuesto no se va a lograr mejorar en nada nuestro sistema de salud”, dijo.