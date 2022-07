Fiestas Patrias: Carlos, José, Marisol y María, cuatro historias de peruanos que te contagiarán su amor por el país

El profesor Carlos Ventura de Lambayeque colocó una pizarra en su mototaxi y enseña a los niños de los sectores más humildes. | Fuente: RPP Noticias

Celebrar las Fiestas Patrias también es valorar y reconocer a aquellos peruanos que son héroes anónimos en el día a día, que no necesitan un cargo público o fama para hacer las cosas bien y ayudar a los demás. RPP Noticias encontró cuatro historias ejemplares.

Una de ellas proviene del norte del país, en Lambayeque, donde el profesor Carlos Ventura tocó el corazón de padres y alumnos de la institución educativa 11239, “Cristo de Pachacamilla – Las Dunas" por su acción de desprendimiento. Debido a los problemas de conexión de sus alumnos en la época más difícil de la pandemia, decidió ir en su mototaxi a las casas de los escolares para darles clases presenciales. Primero con papelotes, luego con una pizarra a bordo.

"La pizarra rodante" se ha convertido en una innovadora herramienta pedagógica en los sectores más populares de la ciudad de Lambayeque. | Fuente: RPP Noticias

"No teníamos todavía la pizarra y llevábamos nuestras clases en papelotes, los pegábamos en las paredes y allí, de esa manera, explicábamos. Entonces un amigo comerciante de útiles escolares vio que nosotros estábamos haciendo este trabajo y decidió donarnos esta pizarrita. La que nosotros la convertimos en la pizarra móvil, porque en la mototaxi la paseamos por todos lugares. Y nos ha ayudado bastante. Se ha convertido en una herramienta fundamental en el trabajo pedagógico", contó.

La pizarra rodante fue vital para enseñar matemáticas a los niños que durante la pandemia no tenían luz, ni internet. | Fuente: RPP Noticias

Fiestas Patrias: Arequipa y los comedores

Si el profesor Carlos se sacrifica por la educación, en el sur, Arequipa, lo hacen para paliar la crisis alimentaria. Ahí, un grupo de madres saca adelante a los comedores populares. Marisol Condori Valeriano, una de las que cocina, contó que en algún momento faltaron alimentos para ayudar a ochenta familias con problemas económicos, pero, aun así, se las ingeniaron.

Las madres de familia que integran los comedores populares de Arequipa fueron vitales para alimentar a las familias durante la pandemia. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pablo Rojas

"¿Cómo decirles a las mamás que vienen: 'no hay'? ¿Cómo decirles? Porque acá en la olla común nosotros no cobramos. A lo mucho, nos dan una voluntad de un sol. Hemos puesto nuestras banderitas blancas para que nos apoyaran. Y la verdad, las autoridades al inicio no nos han apoyado. Nos está siendo difícil poder cocinar como debería de ser. Entre nosotros nos hemos estado tratando de ayudar", contó a RPP.

Niños, madres gestantes y ancianos pudieron tener alimento diario durante la pandemia gracias a las ollas comunes de Arequipa. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pablo Rojas

Fiestas Patrias: Defendiendo la selva

En la selva de nuestro país, en Loreto también hay una historia digna de resaltar y esa es la del defensor ambientalista, José Manuyana, quien desde el 2018 se dedica a luchar por el cuidado del río Nanay, que, con sus recursos, abastece el 12% de alimentación pesquera a la población de Iquitos. Manuyana nos cuenta lo difícil que es luchar a favor del medio ambiente en el Perú.

José Manuyana, desde el 2018, se dedica a luchar por el cuidado del río Nanay. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

"Hacer patria en la Amazonía es tratar de recuperar este paraíso natural y cultural que hubo en su momento. Es un río que nos da también diversión, como, por ejemplo, en las temporadas de playas y sistemas ecológicos impresionantes. Sin embargo, esto que es fabuloso y necesario para todos, en este momento está siendo invadido por dragas que echan mercurio, que traen violencia a las familias, además de incrementar la delincuencia", comentó José.

Se estima que en la Cuenca del río Nanay hay cerca de 30 dragas que echan mercurio y contaminan aguas arriba del río. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

Fiestas Patrias: Impulso al quechua

Así como José hace patria en la Amazonía, María Yparraguirre ejerce lo mismo en la sierra peruana, en Chetilla, uno de los doce distritos de la provincia de Cajamarca, donde batalla por mantener vivo el idioma quechua.



María recorre los colegios más alejados de esta región para que los niños aprendan desde la lengua ancestral. E incluso, junto a otros docentes, ha creado una academia para enseñar el quechua. Confiesa que recibe críticas, que es duro, pero el amor a sus raíces puede más.

María Yparraguirre recorre las zonas más alejadas de Cajamarca para luchar por la defensa del quechua, como lengua ancestral de las zonas más alejadas de la sierra. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Bety Rebaza

"Mucho tiempo enseñando... Le hablaría algo de veinte años, identificándome con nuestra cultura, sacándola adelante. De repente me mira mal la gente, pero es mi decisión. Yo no me avergüenzo, donde sea, donde esté, defenderé mi idioma. Deben incluir en la currícula el idioma quechua", manifestó.

La gente la critica en las calles, pero María no se detiene porque ama la lengua ancestral. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Betty Rebaza

Carlos, Marisol, José y María nos enseñan que amar al Perú no es solo decirlo en palabras, sino expresarlo en el actuar diario, ayudando y sirviendo con un granito de arena para que nuestro país sea mejor. Ellos sienten el Perú todos los días del año y no solo un 28 de julio.

