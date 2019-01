Vecinos, familiares y otros ciudadanos en un protesta por la libertad del suboficial Elvis Miranda. | Fuente: RPP

El Ministerio Público informó este martes que la Fiscalía Desconcentrada de Control Interno de Piura abrió investigación preliminar contra la fiscal provincial Lilia Castillo Chirinos, quien solicitó siete meses de prisión preventiva contra el efectivo policial Elvis Joel Miranda Rojas por abatir a un presunto delincuente.

#Urgente | La Fiscalía Desconcentrada de Control Interno de #Piura abrió #InvestigaciónPreliminar a la fiscal provincial Lilia Castillo Chirinos, de 2da. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, a fin de evaluar su actuación en caso de policía Elvis Joel Miranda Rojas. pic.twitter.com/xjBnqnw8Vj — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 22 de enero de 2019

El pasado 16 de enero, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en donde condenó el fallo del Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Castilla (Piura) contra Elvis Joel Miranda Rojas.

"Esta medida favorece a la delincuencia y maniata a los efectivos policiales", comentó el jefe de la Macro Región Policial Piura y Tumbes, general PNP Lucas Nuñez, en conferencia de prensa. "El policía estaba cumpliendo su deber. No es un policía que estaba paseando. El policía estaba cumpliendo su misión, no estaba de franco".

El titular de la cartera, Carlos Morán, dijo en conferencia de prensa expresó que no se van a "detener hasta obtener su libertad". Además, precisó que no "lo dejaremos a su suerte (...) El crimen no nos va a detener".