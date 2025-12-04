Ahora Nación sobre posible suspensión de sus elecciones primarias: "No hemos recibido ninguna notificación"

El partido político Ahora Nación aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la medida cautelar que habría sido dictada por el Juzgado Civil de La Merced (Junín) y que, según información difundida en redes sociales, ordenaría suspender sus elecciones primarias.

En entrevista con RPP Huancayo, Carlo Magno Salcedo, secretario general de doctrina y formación política de Ahora Nación, señaló que la agrupación no ha sido comunicada de manera regular, como lo exige el Código Procesal Civil. Además, cuestionó que la resolución provenga de un juzgado de la selva central pese a que —remarcó— estos procesos deberían tramitarse en Lima.

"Nosotros no hemos recibido ninguna notificación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cualquier demanda judicial, cualquier inicio de proceso, tiene que ser notificado de manera regular, conforme lo indica el Código Procesal Civil. Esto implica que tiene que ser una notificación personal, física, que tiene que llegar al domicilio nuestro, que está en la ciudad de Lima. Además, llama la atención que una medida como esta haya sido dictada en un juzgado de la selva central, cuando se trata de la impugnación, eventualmente, de una pretensión de una candidatura presidencial", sostuvo.

"Extraoficialmente nos hemos enterado porque el día de ayer ha empezado a circular por las redes, algunas capturas de pantalla de supuestas partes de la resolución, pero no es un conocimiento oficial. Los procesos judiciales requieren ser notificados de manera formal", remarcó.

Salcedo Cuadros explicó que, al tratarse de un juzgado fuera de Lima, el Juzgado Civil de La Merced tendría que emitir un exhorto, es decir, oficiar a un juzgado de la capital para que sea este el que tramite la notificación de la medida. Este procedimiento —aclaró— puede tomar varios días, por lo que, mientras no exista una notificación oficial, “no hay ningún efecto de esta medida”.

"No hay que olvidar que en el Perú ha existido una antigua práctica de intercambios de interés entre personas que quieren lograr intereses subalternos, buscar algún juzgado que les acepte la medida en cualquier lugar del país", sostuvo.