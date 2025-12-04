Últimas Noticias
Ahora Nación sobre posible suspensión de sus elecciones primarias: "No hemos recibido ninguna notificación"

Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

En diálogo con RPP Huancayo, Carlo Magno Salcedo, secretario general de doctrina y formación política de Ahora Nación, cuestionó la medida cautelar que habría emitido el Juzgado Civil de La Merced y afirmó que esta sería "inejecutable" porque la elección de sus delegados ya concluyó.

El partido político Ahora Nación aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la medida cautelar que habría sido dictada por el Juzgado Civil de La Merced (Junín) y que, según información difundida en redes sociales, ordenaría suspender sus elecciones primarias.

En entrevista con RPP Huancayo, Carlo Magno Salcedo, secretario general de doctrina y formación política de Ahora Nación, señaló que la agrupación no ha sido comunicada de manera regular, como lo exige el Código Procesal Civil. Además, cuestionó que la resolución provenga de un juzgado de la selva central pese a que —remarcó— estos procesos deberían tramitarse en Lima.

"Nosotros no hemos recibido ninguna notificación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cualquier demanda judicial, cualquier inicio de proceso, tiene que ser notificado de manera regular, conforme lo indica el Código Procesal Civil. Esto implica que tiene que ser una notificación personal, física, que tiene que llegar al domicilio nuestro, que está en la ciudad de Lima. Además, llama la atención que una medida como esta haya sido dictada en un juzgado de la selva central, cuando se trata de la impugnación, eventualmente, de una pretensión de una candidatura presidencial", sostuvo.

"Extraoficialmente nos hemos enterado porque el día de ayer ha empezado a circular por las redes, algunas capturas de pantalla de supuestas partes de la resolución, pero no es un conocimiento oficial. Los procesos judiciales requieren ser notificados de manera formal", remarcó.

Salcedo Cuadros explicó que, al tratarse de un juzgado fuera de Lima, el Juzgado Civil de La Merced tendría que emitir un exhorto, es decir, oficiar a un juzgado de la capital para que sea este el que tramite la notificación de la medida. Este procedimiento —aclaró— puede tomar varios días, por lo que, mientras no exista una notificación oficial, “no hay ningún efecto de esta medida”.

"No hay que olvidar que en el Perú ha existido una antigua práctica de intercambios de interés entre personas que quieren lograr intereses subalternos, buscar algún juzgado que les acepte la medida en cualquier lugar del país", sostuvo.

Comunicado emitido por Ahora Nación.
Comunicado emitido por Ahora Nación. | Fuente: RPP

Medida sería "inejecutable"

Salcedo afirmó que la medida sería “inejecutable”, incluso si llegara a notificarse, porque la etapa que supuestamente busca suspender —la elección de delegados— ya culminó el domingo pasado 30 de noviembre. 

“Se está adoptando una medida sobre algo que ya precluyó, una etapa anterior, y ninguna medida cautelar puede retrotraer hechos”, precisó.

El dirigente añadió que la fase que continúa este domingo 7 de diciembre, la elección de listas de candidatos, ya no está a cargo del Tribunal Nacional Electoral del partido, sino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que —indicó— una disposición contra el órgano interno de la agrupación no tendría efectos prácticos.

"Nuestro Tribunal Nacional Electoral ya perdió competencia. Ya acabó su trabajo y ahora queda el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, también desde ese punto de vista, es una medida inejecutable, es un imposible jurídico", añadió.

Salcedo también expresó preocupación por el uso del sistema judicial para intentar detener procesos internos. Señaló que el demandante, Nilton Meza Franco, fue observado en su intento de inscribir una fórmula presidencial en el partido, al detectarse que omitió declarar una condena por homicidio, lo que constituye un impedimento para postular.

Finalmente, pidió que se respete el cronograma electoral, recordando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya ha establecido que las etapas preclusivas no pueden ser modificadas por medidas judiciales.

Tags
El Poder en tus Manos elecciones Ahora Nación

