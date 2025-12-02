Fiscalía abrió investigación por trabajadores del Congreso que iban a local de Fuerza Popular en horario laboral

El Ministerio Público inició investigaciones en torno a los tres trabajadores del Congreso que, según el programa Cuarto Poder, realizaban tareas dentro del local del partido Fuerza Popular, ubicado en Santa Beatriz, en horario laboral.

Así lo informó la entidad de justicia este martes, a través de una publicación en su cuenta de la red social X. En ese sentido, precisó que las diligencias están a cargo de la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, contra los que resulten responsables del presunto delito de peculado doloso.

La Fiscalía señaló que la magistrada ha dispuesto "que personal policial de la Dirección Contra la Corrupción realice las diligencias urgentes e inaplazables, en coordinación con el despacho fiscal, a fin de esclarecer los hechos".

Como se recuerda, Cuarto Poder reveló el último domingo que Geraly Ulloa Depaz, técnica de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del VRAEM del Congreso; Jorge Llerena Portugal, auxiliar en el despacho de la congresista Auristela Obando; y Leticia Leyva Baylón, asesora II en el despacho del congresista Eduardo Castillo; acudían regularmente al local del partido fujimorista en Santa Beatriz, en horarios de trabajo.

El programa periodístico precisó que Ulloa Depaz acompañaba siempre a Carmela Paucara Paxi, secretaria nacional de Organizaciones del partido, y realizaba tareas como recepcionar la correspondencia. Según la página web del Parlamento, Ulloa percibe un sueldo superior a los S/6 mil.

Por su parte, Jorge Llerena Portugal, quien percibe un sueldo por encima de los S/3 500, fue captado en horas de la mañana acudiendo al local partidario. Al consultársele a la congresista Auristela Obando si lo conocía, ella respondió: "No, nunca lo he escuchado. ¿Quién es? Ni idea”; aunque posteriormente dijo recordarlo, pero -según remarcó- "cuando salen de los despachos tienen que salir con licencia o a cuenta de vacaciones”. Sin embargo, el dominical indicó que el trabajador no tenía descuentos en sus honorarios.

Finalmente, Leticia Leyva Baylón, quien percibe más de S/10 mil mensuales, fue captada recibiendo invitados y pasando varias horas en el local del partido fujimorista.

Galarreta dice que "no hay nada ilegal" en que trabajadores del Congreso acudan al local de Fuerza Popular

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y precandidato a la primera vicepresidencia por dicho partido, justificó que tres trabajadores del Congreso realicen tareas dentro del local de la referida agrupación política en horario laboral, al señalar que dichas acciones son parte de su trabajo, por lo que no habría "nada ilegal".

Galarreta Velarde indicó ayer, en declaraciones para Canal N, que los tres funcionarios son trabajadores de confianza, por lo que no tienen un horario laboral, y que no hay "algo malo" con que acudan al local de su partido por pedido de los congresistas con los que trabajan.

"Es falso lo que dice el medio sobre trabajadores fantasma. Los trabajadores cumplen su función, legalmente trabajan en el Parlamento en las oficinas que corresponde; y yo entiendo, evidentemente, que hay a veces un desconocimiento de algunos temas", sostuvo.

"Ellos son trabajadores de confianza [...] En el Congreso, hay [trabajadores de] confianza y hay del servicio que marcan tarjeta. Los trabajadores de confianza no tienen horarios. Muchas veces trabajan más horas que, incluso, los trabajadores que marcan y a las 5 se van”, agregó.

El excongresista indicó también que los trabajadores señalados "están dentro del marco legal", ya que, "cuando [por] alguna actividad necesitan salir o algo muchos han pedido o licencia o vacaciones adelantadas".

"Entiendo que hay desconocimiento, me gustaría que vean cómo funciona una oficina de un parlamentario republicano demócrata o del Partido Popular de España. Venden una noticia como si fuese algo malo que un trabajador de un congresista acuda al local partidario", remarcó.

En otro momento, Luis Galarreta sostuvo que los congresistas "hacen política", por lo que "es natural" que pidan a sus trabajadores de confianza que realicen determinadas tareas en el local partidario.

"Sí, [acuden al partido] en el horario de oficina, por supuesto. Son trabajadores de confianza, no hay nada de ilegalidad. Es decir, si yo tengo un trabajador, un congresista tiene un trabajador que es un cargo de confianza, su asesor, su asistente y le dice ‘necesito que vayas al partido a coordinar con tal persona’ [...] Eso es parte del trabajo aquí y en todo el mundo. Yo entiendo que aquí se desconoce un poco cómo funciona la política. Por eso decía, el despacho de un parlamentario del Partido Popular, del PSOE en España, del [Partido] Republicano o del [Partido] Demócrata, ¿tú crees que solamente tienen que estar de 8am. a 5pm.? No, a veces se quedan hasta las 11pm.", señaló.

"Explicado lo primero, que un trabajador de confianza de un político puede hacer trabajo político que le encarguen, por supuesto. Si está en ocio, en la playa, en su restaurante haciendo negocios, eso está pésimo, eso es otra cosa. Acá están trabajando en el Congreso todos los días. Hay dos o tres días que los han mandado al partido a coordinar algo. Bueno, es lo natural, tienen que ir a coordinar porque sus jefes son políticos", puntualizó.