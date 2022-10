Gabriela Sevilla había sido reportada como desaparecida el último miércoles 19 de octubre. | Fuente: Captura

Luego de que el ministro del Interior, Willy Huerta, informara que Gabriela Sevilla, la mujer que estuvo desaparecida por 36 horas y apareció esta mañana sin su “bebé”, no estaba embarazada, el fiscal adjunto Paulo Loayza Calderón anunció que se evalúa investigar a la mujer por el presunto delito contra la fe pública.

Desde los exteriores del Hospital Militar, en Jesús María, el representante del Ministerio Público (MP) evitó dar más información; pero indicó que, por el momento, no se maneja la hipótesis de un presunto autosecuestro.

“Se están haciendo las indagaciones definitivas -como dijo el ministro- no existiría un embarazo conforme la denuncia primigenia que se había realizado. De todas maneras, frente a esta noticia, se va a evaluar si es que corresponde o no iniciar una investigación por algún delito contra la fe pública. Pero eso todavía está en evaluación, todavía no puedo adelantar opinión”, respondió a los medios de comunicación.

El caso de Gabriela Sevilla conmocionó a más de uno en el país, incluso se había anunciado una protesta pacífica por la desaparición de la supuesta bebé.

Cabe precisar que la mujer había sido reportada como desaparecida tras subir a un taxi desde su vivienda en Surco en plena “labor de parto” hacia la Clínica Internacional.

Policía cita a Gabriela Sevilla para esta tarde

La Policía Nacional citó para este viernes, a partir de las 06:00 p.m., a Gabriela Sevilla a la sede de la Dirincri, en Cercado de Lima, para que declare por su desaparición y su presunto embarazo, luego de que el ministro del Interior, Willy Huerta, revelara que la mujer no estaba embarazada.

También fue citada la madrina de la joven, por haber sido la primera persona que vio a la joven tras el reporte de su desaparición.

Mientras tanto, Samuel Sevilla y Rina Morelo, padres de la joven, deberán rendir su declaración mañana en la sede de la Dirincri, con el objetivo de esclarecer el caso.

“La señorita no estaba embarazada”

El ministro del Interior, Willy Huerta, aseguró que Gabriela Sevilla no estaba embarazada. Según el titular del Mininter, los médicos del Hospital Militar informaron que la mujer que estuvo desaparecida por 36 horas y apareció esta mañana sin su bebé no estuvo en periodo de gestación.

"No se ha determinado que ha habido embarazo. Técnicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señorita no estaba embarazada", dijo Huerta en declaraciones a la prensa.

Huerta estuvo acompañado del ministro de Defensa, Daniel Barragán, y el fiscal Paulo Loayza Calderón para realizar las diligencias correspondientes dentro del Hospital Militar.

"Llegó la información a través de los resultados médicos del Hospital Militar que han diagnosticado. Como ha sido atendida, los médicos han determinado hasta el momento que no ha habido embarazo", insistió.



Por otro lado, informó que no se ha determinado que Gabriela Sevilla haya sido realmente golpeada o tenga signos de maltrato. "No se ha determinado todavía. Previo a la retención clínica de la persona, no existe hasta el momento esa evidencia", agregó.

No colabora

El ministro Huerta precisó que Gabriela Sevilla se ha mostrado renuente a colaborar con las investigaciones para esclarecer su situación.

"La persona no colabora. Ha estado renuente para la atención, para poder esclarecer la situación. La Policía en este momento continúa con las investigaciones para esclarecer la situación. La denuncia legal es por la desaparición de una persona supuestamente embarazada", aseveró.