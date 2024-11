Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad General PNP Mauricio Quiroga niega blindaje a Vladimir Cerrón: “No ayudé a ninguna fuga”

El exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), Roger Arista, señaló que hay generales de la Policía Nacional detrás de la filtración de información sobre los operativos para capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

De acuerdo con El Comercio, el pasado 30 de octubre, Arista le dijo a la Comisión de Fiscalización del Congreso que los exdirectores de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIRIN), Sergio Monar Moyoli y Mauricio Quiroga Camacho, respectivamente, estarían detrás de esta fuga de información.

El informe periodístico, publicado el domingo, también da cuenta de la presunta implicancia del general PNP Gregorio Villalón Trillo, quien reemplazó en la jefatura de la DIRIN a Quiroga Camacho el pasado 11 de enero, cinco días antes del operativo de captura del exgobernador regional de Junín en el condominio Mikonos.

Quiroga Camacho, especialista en inteligencia policial y actual jefe de la Región Policial de Huánuco, conversó esta mañana con RPP y negó las acusaciones de Roger Arista. De acuerdo con su relato, increpó al exjefe de la DINI y este desconoció el origen de las declaraciones.

“Hablé con él y le pregunté que es lo qué pasó, porque en El Comercio sale una información que no es apegada a la verdad. Él me ha dicho que no ha dicho eso y que es falsa esa declaración que ha sido publicada”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

El general PNP contó que, en el 2023, fue nombrado jefe de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la PNP en el marco de las protestas antigubernamentales

“Se me designó el año pasado… como director de inteligencia, porque en ese espacio teníamos muchas convocatorias a protestas sociales, para manejar estos temas”, detalló.

En ese sentido, precisó que, recién desde diciembre de 2023 hasta la primera semana de enero de 2024, su dirección asumió el rol de buscar a los personajes requeridos por la justicia, entre ellos Cerrón, quien pasó a la clandestinidad en octubre del año pasado después de ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

“Mi dirección asumió esa responsabilidad a partir del 9 de diciembre hasta la primera semana de enero. Desarrollamos operaciones orientadas a la búsqueda, por eso mal hace el medio cuando dice que el general Quiroga ayudó a la fuga. Yo no ayudé a ninguna fuga, ya estaba fugado ese señor”, declaró.

Consultado por su relación Cerrón Rojas, Quiroga negó vínculos de amistad, pero sí confesó haber compartido un curso con el líder perulibrista.

“Se hablo de mi participación en un curso que sucedió hace 10 o 15 años. Lo conozco de ese curso, ninguna relación. Si se refiere a amistad, no; al contrario, mi trabajo como policía es capturarlo”, refirió.

Quiroga y su asistencia a Palacio de Gobierno

Asimismo, dijo que, debido a su cargo como jefe de la DIRIN, acudía a Palacio de Gobierno para dar cuenta a la presidenta Dina Boluarte sobre las labores de inteligencias y temas vinculados a la “conflictividad social” y “seguridad ciudadana”.

“Las veces que he ido no recuerdo, pero son pocas. No más de diez, hasta menos”, apuntó.

Acotó que antes de acudir a la sede de gobierno pedía la autorización del entonces comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo; quien por su parte acusó a Quiroga de pasar por encima del comando general de la PNP y acudir directamente a hablar con la mandataria.

“Sí, le pedí permiso a Angulo. Antes de ir a Palacio, le decía que me están convocando y me autoriza”, indicó Quiroga, quien contó que le ha enviado una carta notarial a Jorge Angulo para exigirle una rectificación.

“Si hubiera pasado encima de él, que lo demuestre con un documento, una sanción disciplinaria que he pasado sobre su autoridad”, agregó.

Finalmente, el general PNP insistió en que no estuvo implicado en la fuga de Cerrón y anunció que ha pedido ser investigado por el órgano de control del Ministerio del Interior.