Javier Gallegos, gobernador regional de Ica. | Fuente: RPP

Javier Galllegos, gobernador regional de Ica, señaló que el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, "no ha actuado contundentemente para desbloquear la Panamericana", carretera que permanece tomada por trabajadores del sector agrario en huelga.

La autoridad regional contó a Nada está dicho de RPP Noticias que hoy en la mañana conversó con el ministro para que se reúna con los dirigentes del paro. Sin embargo, se habría marchado poco después de llegar a la región y sobrevolar la zona del bloqueo.

"Llegó a las 10 de la mañana, yo lo recibí. Hizo un vuelo en helicóptero para verificar el lugar, después le llamé pero no nos ha contestado. A esta hora ya está en Lima, no ha ido a recorrer in situ el lugar", lamentó.

Precisó que la reunión con los representantes se había programado para las cinco de la tarde, pero "el ministro en sí no se ha acercado al lugar de los hechos, no tengo información de que haya ido al sector de Barrio Chino".

"Parece que estaba haciendo trabajo de coordinación con el general, pero no se ha presentado (a la reunión), le he llamado 'N' veces, hasta el momento no me ha contestado. Me preocupa, parece que no tiene intención de dialogar", agregó.

Denuncia infiltrados en las protestas

En otro momento de la entrevista, el gobernador Javier Galllegos denunció que "delincuentes" se han infiltrado en las protestas y han causado desmanes este miércoles. Señaló que podría tratarse de un tema "político".

"Hemos visto en fotos de ciudadanos del lugar que tienen armas de alto alcance, hay infiltrados que buscan perjudicar la tranquilidad de los ciudadanos en Ica", refirió.

E insistió en que "son infiltrados porque tienen rifles, pistolas, no creo que sean dirigentes comunes que reclaman por el alza de combustible y otros. Ellos tratan de perjudicar al gobierno o al Congreso".