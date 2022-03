El presidente Pedro Castillo y el ministro Hernán Condori participaron en el traslado de la bebé. | Fuente: Presidencia

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, informó este martes que el ministro de Salud, Hernán Condori, ha sido denunciado ante dicha institución por el cuestionado traslado de una bebé desde Cañete hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima.

"Ese niño que lo trajeron con helicóptero de Mala al Palacio, del Palacio en ambulancia, cargando el ministro... ¿Esa es su labor? Ya una doctora del Hospital del Niño lo denunció al ministro, por si acaso, eso me he enterado hoy", refirió en Nada está dicho por RPP.

El decano del colegiado explicó que "es una exposición contra la dignidad del paciente, y eso viola el Código de Ética, no puedes poner a un niño en esas condiciones".

Raúl Urquizo precisó que una pediatra del referido nosocomio ha presentado la denuncia ante el Consejo Regional, donde se ha abierto un procedimiento ético disciplinario contra Condori Machado.



En esa primera instancia se investiga la denuncia, se recaba información y el denunciado presenta su defensa. En caso de apelación, la denuncia pasa al Consejo Nacional, última instancia.

Urquizo señaló que es un proceso "un poco largo" que podrá terminar en una "sanción, depende de la gravedad de la falta ética". La sanción, que "puede ser una llamada de atención, suspensión, muchas cosas", dependerá de la valoración del Consejo Ético.

No obstante, recalcó que "el Colegio Médico no es punitivo", sino que impone sanciones con el fin de que "no se repitan esas faltas".

En ese sentido, lamentó que este tipo de procedimiento demoren hasta dos años en algunos casos, por lo que señaló que están buscando "acortar los procesos". "Debería durar máximo tres meses", opinó.

Traslado de bebé al Hospital del Niño

El pasado miércoles 9 de marzo, el presidente Pedro Castillo y el ministro Hernán Condori participaron en el traslado desde Cañete a Lima de una menor de 10 meses, quien presentaba múltiples enfermedades y necesitaba atención médica especializada.

El hecho se dio cuando el jefe del Estado se encontraba cumpliendo actividades en el distrito de Mala (Cañete), al recoger la solicitud de los padres de la bebé, y dispuso el traslado de la familia en helicóptero.

La aeronave aterrizó en Palacio de Gobierno, donde la menor fue recibida por el ministro de Salud, quien la llevó en brazos a la ambulancia que finalmente la trasladó al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (más conocido como el Hospital del Niño).

Esta acción mereció las críticas de usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el recorrido y consideraron que el mandatario y el ministro usaron a la menor con fines políticos.