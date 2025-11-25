Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dos pasajeros muertos en violento choque entre bus interprovincial y camión en Huaral

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El accidente fue reportado a la altura del kilómetro 73 de la Panamericana Norte. Los fallecidos son dos pasajeros que iban a bordo del bus de la empresa ‘El Dorado’.

Actualidad
00:00 · 01:19
Personal del Ministerio Público llegó hasta la zona del accidente en Huaral.
Personal del Ministerio Público llegó hasta la zona del accidente en Huaral. | Fuente: RPP

Un bus interprovincial y un camión protagonizaron un violento accidente en el kilómetro 73 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, en la región Lima. Dos pasajeros fallecieron a causa del impacto, según informó la Policía Nacional.

El accidente se produjo debido a que la unidad de la empresa de transportes ‘El Dorado’, que salió de Trujillo (La Libertad) y tenía como destino Lima, impactó contra la parte trasera de un camión.

Debido a la fuerza del impacto, una mujer, identificada como Carmen Francisco Armas Calderón (47), falleció. La pasajera viajaba en el primer nivel del bus, muy cerca al asiento del conductor.

El segundo fallecido fue identificado como José Alfredo Chacón Ángeles (52) e iba en los primeros asientos del segundo nivel del bus.        

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Ministerio Público llegó a la zona

Tras el reporte, personal del Ministerio Público llegó hasta la zona del accidente en Huaral. Luego de realizar las diligencias correspondientes, se ordenó el levantamiento de los cadáveres y su posterior traslado a la Unidad de Médico Legal.  


Te recomendamos

RPP Data

Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando

Las carreteras del Perú siguen siendo escenario de tragedias. En solo siete meses más de 1,900 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En este informe de Paloma Verano, periodista de RPP Data, se revela que las compañías con más infracciones circulan en las regiones donde precisamente se registran más fallecidos. Autoridades de esas zonas advierten que las sanciones actuales no son suficientes para cambiar conductas.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Huaral Lima Accidente

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA