Dos pasajeros muertos en violento choque entre bus interprovincial y camión en Huaral

Personal del Ministerio Público llegó hasta la zona del accidente en Huaral. | Fuente: RPP

Un bus interprovincial y un camión protagonizaron un violento accidente en el kilómetro 73 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, en la región Lima. Dos pasajeros fallecieron a causa del impacto, según informó la Policía Nacional.

El accidente se produjo debido a que la unidad de la empresa de transportes ‘El Dorado’, que salió de Trujillo (La Libertad) y tenía como destino Lima, impactó contra la parte trasera de un camión.

Debido a la fuerza del impacto, una mujer, identificada como Carmen Francisco Armas Calderón (47), falleció. La pasajera viajaba en el primer nivel del bus, muy cerca al asiento del conductor.

El segundo fallecido fue identificado como José Alfredo Chacón Ángeles (52) e iba en los primeros asientos del segundo nivel del bus.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ministerio Público llegó a la zona

Tras el reporte, personal del Ministerio Público llegó hasta la zona del accidente en Huaral. Luego de realizar las diligencias correspondientes, se ordenó el levantamiento de los cadáveres y su posterior traslado a la Unidad de Médico Legal.