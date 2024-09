Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Realizan campaña para recaudar ayuda en beneficio de animales afectados por incendios forestales en la Amazonía

La Unión de Animalistas del Perú organizará una actividad en la Plaza Túpac Amaru, en Magdalena del Mar, a fin de recabar ayuda en beneficio de los animales afectados por los incendios forestales que vienen afectando la Amazonía. La misma se llevará a cabo este martes 17 y miércoles 18 de septiembre, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Yara Huamán, vocera de esta organización, alertó en RPP que no existen brigadas que puedan llegar a la zona donde se ubican los animales más afectados. Pese a esta dificultad, se lograron recuperar crías de especies como armadillos, osos hormigueros y monos, los que han sido colocados en un espacio temporal.

"Tampoco existe un espacio habilitado o adecuado para que estos pequeños sean tratados, así que durante la noche se ha trabajado y se han hecho algunas instalaciones muy precarias de madera y mallas para poder recibir a los animalitos que puedan recuperar las brigadas", apuntó.

Agregó que los equipos de rescate presentan dificultades en el transporte y en la indumentaria para sus labores, problema que parte del poco apoyo logístico que estaría recibiendo el Gobierno Regional de Amazonas de parte del Estado.

"Si no hay transporte, no hay gasolina para movilizar los transportes que pueden ofrecer ayuda, entonces no hay forma de cómo ir y barrer con la zona y poder rescatar esos animales que actualmente se encuentran quemados", dijo.

Para esta campaña, la Unión de Animalistas ha solicitado materiales de alojamiento y construcción, captura y tratamiento como mallas, alambres, tijeras metálicas, cerbatanas, mantas polares, toallas, mallas de nylon, así como insumos para tratamientos médicos como dextrosa, frutiflex, amoxicilina, dexametasona, tramadol; entre otros.

Apoyo para transporte

Yara Huamán también pidió el apoyo de empresas de transporte para llegar a las zonas críticas, a fin de hacer un barrido y análisis de la emergencia respecto a las especies afectadas, pues hasta el momento no se tienen cifras exactas del impacto generado por los incendios.

"Es muy importante que todos los brigadistas reciban todo el apoyo logístico, ya que no es por el Estado, en todo caso por los peruanos, porque a todos nos concierne y nos afecta lo que está pasando en nuestras selvas", refirió.

Según Huamán, dicho apoyo se puede realizar a través de la ONG Yunkawasi, asociación civil dedicada al desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad, que también recogerá las ayudas de la población en esta campaña.