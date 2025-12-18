Cajamarca: Minsa descarta subclado K en caso de menor de 11 años reportada con influenza A H3N2 en Cutervo

La Dirección Subregional de Salud (Disa) de Cutervo, en la región Cajamarca, informó la identificación de un caso de influenza A H3N2 en la mencionada provincia.

Se trata de una menor de 11 años, procedente del distrito de San Andrés, quien fue trasladada a la ciudad de Cajamarca para recibir una evaluación y atención clínica más especializada.

El caso está siendo atendido y monitoreado de manera oportuna, conforme a la vigilancia epidemiológica permanente establecida por el Ministerio de Salud (Minsa), informaron las autoridades sanitarias.

“En Cutervo hemos tenido una particularidad de una niña de 11 años que ha sido referida a Cajamarca. Se le ha tomado una muestra y se ha identificado que es la variante H3N2 que viene circulando”, señaló Carlos Escurra Quispe, epidemiólogo de la Disa Cutervo.

El especialista enfatizó que no se trata de una epidemia y exhortó a la población a mantener la calma, al recordar que la influenza es una enfermedad respiratoria estacional, similar a la gripe común.

Minsa descarta que se trate del subclado K

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de sus redes sociales, precisó que el caso reportado en Cutervo corresponde a la influenza habitual A H3N2, que circula desde hace años en el país, y no al nuevo subclado K, motivo de la actual alerta epidemiológica a nivel nacional.

Finalmente, las autoridades sanitarias exhortaron a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales, cumplir con la vacunación contra la influenza -especialmente en los grupos vulnerables- y mantener las medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, la adecuada ventilación de los ambientes y el uso responsable de mascarilla ante la presencia de síntomas respiratorios.