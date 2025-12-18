Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cajamarca: Minsa descarta subclado K en caso de menor de 11 años reportada con influenza A H3N2 en Cutervo

La paciente de 11 años fue trasladada a la ciudad de Cajamarca para recibir una evaluación y atención clínica más especializada.  
La paciente de 11 años fue trasladada a la ciudad de Cajamarca para recibir una evaluación y atención clínica más especializada.   | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Autoridades sanitarias indicaron que el caso está siendo atendido y monitoreado de manera oportuna, conforme a la vigilancia epidemiológica permanente establecida por el Ministerio de Salud (Minsa).

Cajamarca
00:00 · 02:04

La Dirección Subregional de Salud (Disa) de Cutervo, en la región Cajamarca, informó la identificación de un caso de influenza A H3N2 en la mencionada provincia.

Se trata de una menor de 11 años, procedente del distrito de San Andrés, quien fue trasladada a la ciudad de Cajamarca para recibir una evaluación y atención clínica más especializada.   

El caso está siendo atendido y monitoreado de manera oportuna, conforme a la vigilancia epidemiológica permanente establecida por el Ministerio de Salud (Minsa), informaron las autoridades sanitarias.

“En Cutervo hemos tenido una particularidad de una niña de 11 años que ha sido referida a Cajamarca. Se le ha tomado una muestra y se ha identificado que es la variante H3N2 que viene circulando”, señaló Carlos Escurra Quispe, epidemiólogo de la Disa Cutervo.

El especialista enfatizó que no se trata de una epidemia y exhortó a la población a mantener la calma, al recordar que la influenza es una enfermedad respiratoria estacional, similar a la gripe común.

Minsa descarta que se trate del subclado K

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de sus redes sociales, precisó que el caso reportado en Cutervo corresponde a la influenza habitual A H3N2, que circula desde hace años en el país, y no al nuevo subclado K, motivo de la actual alerta epidemiológica a nivel nacional.

Finalmente, las autoridades sanitarias exhortaron a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales, cumplir con la vacunación contra la influenza -especialmente en los grupos vulnerables- y mantener las medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, la adecuada ventilación de los ambientes y el uso responsable de mascarilla ante la presencia de síntomas respiratorios.   

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Cajamarca influenza h3n2

RPP TV

En Vivo

Más sobre Cajamarca

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA