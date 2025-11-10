Arequipa: investigan a docente del penal de Socabaya por intentar ingresar 55 chips escondidos en un reloj de mano

La Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva | Fuente: RPP

Un profesor identificado como Rubén Víctor Reynoso Gonzales fue intervenido por agentes del Instituto Penitenciario del Perú (INPE), ya que pretendía ingresar 55 chips para teléfonos celulares camuflados dentro de un reloj de mano antiguo.

De acuerdo con información preliminar, Rubén Reynoso se desempeña como docente del Centro de Educación Técnico Productiva del penal de varones de Socabaya, y aprovechó esta condición para intentar pasar los chips. No obstante, en el área de revisión corporal se puso nervioso.

Ante ello, el personal de seguridad del penal procedió a revisar parte sus pertencias y dentro del reloj de mano se encontraron los 55 chips. Al ser consultado sobre estos objetos, el docente dijo que en los exteriores del penal le dieron, pero no dijo para qué interno era dirigido.

La Policía informó que el profesor Victor Reynoso Gonzáles continúa detenido, ya que la Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de ingreso indebido de equipos de comunicación en centros de reclusión.

Según el Código Penal, la prognosis de pena para funcionarios públicos que intenten ingresar estos objetos oscila entre seis y ocho años de cárcel.

Operativo en Challapalca: incautan equipos tecnológicos en penal presuntamente utilizados para extorsionar

En la última semana, el INPE ejecutó un operativo en el penal de Challapalca, ubicado en la región de Tacna, con el objetivo de neutralizar las actividades ilícitas y extorsiones que se generan desde las cárceles.

La intervención se centró en el pabellón 1, segundo piso (lado “A”), celda 11, donde se descubrió sofisticados dispositivos de comunicación.



En un comunicado, el INPE indicó que el operativo se desarrolló con la colaboración del personal encargado del mantenimiento de los baños de las celdas. Durante el registro, se utilizó un martillo para perforar la zona del inodoro, lo que permitió descubrir un envoltorio de plástico oculto en la pared.



Entre los elementos encontrados se incluyen dos placas reuter, dispositivos repetidores de Wifi, dos cables Ethernet, un transformador, dos cables RJ45 con conector, dos cables USB, un cargador de celular, dos pares de audífonos, dos celulares y 15 protectores fundas de goma de audífono.

