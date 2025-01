"No se está atacando el problema": el panorama de las embarcaciones pesqueras que son víctimas de asaltos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los delincuentes les pedirían 400 soles por embarcación a los pescadores artesanales, según informó el general Eduardo Pérez Rocha. | Fuente: RPP

El general Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, se refirió a la inseguridad ciudadana que aqueja al país y que también ha alcanzado a la costa peruana. Esto luego de que cuatro pescadores de Tumbes fueran reportados como desaparecidos después de que su embarcación Ángel de la Luz II fuera atacada por presuntos piratas.

En ese sentido, Pérez Rocha indicó que los delincuentes que atacan a las embarcaciones realizan un “análisis” de inteligencia “para saber desde dónde obtener dinero ilícito”. Asimismo, señaló que estos sujetos obtendrían 18 millones 800 mil soles en cobros por extorsiones.

“La costa peruana tiene 3 mil kilómetros lineales, (donde se da) la pesca artesanal, industrial y la continental. Hablando solamente de la artesanal, tenemos un total de 12 mil embarcaciones. (…) Los pescadores de todos los puertos en total son 47 mil. Si hacemos una simple operación aritmética, que lo ha dicho ese pescador de Tumbes, (a quien) le están pidiendo 400 soles por embarcación. Si vemos no solamente el norte, sino a nivel nacional, el delincuente va a obtener 18 millones 800 mil soles”, expresó en Ampliación de Noticias Regional.

El alto mandó también informó que hay dos tipos de delitos en contra de las embarcaciones: los asaltos en altamar y las extorsiones.

“Hay los asaltos ecuatorianos que están asaltando en alta mar, llevándose el equipo y la pesca; y lo que estamos viendo ahora: (…) la extorsión, para que todas las embarcaciones ni bien lleguen con su pesca, tengan que dar 400 soles a estos criminales. Esto es peligroso”, indicó.

Posibles causas de los delitos en altamar

En esa misma línea, el exdirector de la PNP indicó que este tipo de delitos se ha incrementado debido a que “no hay los patrulleros” marítimos necesarios para “atacar este problema".

“La Policía no está a cargo de todo lo que sea delito marítimo, fluvial y la costa, lo (está) la Marina. Lamentablemente, como yo lo indicó y lo está indicando el pescador de Tumbes, no hay patrulleros en cantidad necesaria y -lógicamente- no se está atacando ese problema”, acotó.

Asimismo, señaló que el problema también reside en la falta de imposición de “sanciones disuasivas y ejemplarizadoras” contra los delincuentes que incurren en este tipo de delitos. En ese sentido, Pérez Rocha señaló que el Ejecutivo debe implementar un proyecto de ley para agilizar este proceso.

“Hemos visto que tenemos casos policiales que ha pasado -incluso- al aspecto de denuncia, y que son de cuatro o cinco años atrás. Entonces, esto no se modifica y para mí, tiene que intervenir el Ejecutivo con un proyecto legislativo para que esto sea pronto”, señaló”.

“Así como estamos viendo nosotros el aspecto que te digo de las sanciones en flagrancia, tiene que haber sanciones también rápidas para casos de detenciones de delincuentes que estén realizando delitos como estos, de tal manera que tendrías diez días para la prueba de descargo de los intervenidos, diez días para que el fiscal formule la denuncia, y diez para la privación de libertad definitiva con sentencia judicial, y cinco finales para apelación. (Es decir) que, en treinta y cinco días, mes y medio, ya tendríamos delincuentes sancionados y los delincuentes que están dedicándose (a esto) digan: ‘no nos metamos porque nos van a privar de la libertad’, lo que no pasa ahora”, concluyó.